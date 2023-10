Sie wollen wissen, wer die Auszeichnung "CHRO of the Year 2023" erhält? Dann nehmen Sie an unserem Livestream teil.

Wer trägt künftig den Titel "CHRO of the Year"? Rund 5.000 Leserinnen und Leser haben am Online-Voting teilgenommen und einen Gewinner beziehungsweise eine Gewinnerin bestimmt. Wer es ist, erfahren Sie am 16. November in einem Livestream des Personalmagazins.

Wer hat das Online-Voting zum "CHRO of the Year 2023" gewonnen und tritt damit die Nachfolge von Frauke von Polier (Viessmann Group) an? Die Antwort darauf gibt es am 16. November 2023 um 16 Uhr in einem Livestream auf dem Business-Netzwerk Linkedin.

CHRO of the Year 2023: Laudatio, Live-Interview und Analyse

Die Siegerin beziehungsweise der Sieger 2023 holte sich knapp 40 Prozent der insgesamt rund 5.000 abgegebenen Stimmen. Neben der Preisverleihung durch das Personalmagazin und Kooperationspartner Mercer erwartet die Zuschauer eine Laudatio von Vorjahressiegerin Frauke von Polier sowie ein Live-Interview mit dem/der "CHRO of the Year 2023", geführt von Matthias Haller, Chefredakteur Personalmagazin, und Kristina Enderle da Silva, Chefredakteurin Personalmagazin neues lernen. Folgende Fragen stehen im Mittelpunkt: An welchen Zukunftsthemen arbeitet der "CHRO of the Year"? Welches Leuchtturmprojekt hat er oder sie umgesetzt? Welchen Einfluss nimmt er oder sie auf die wirtschaftliche und politische Debatte? Und wofür steht er oder sie als Person? In der abschließenden Analyse der Wahl klären Reiner Straub, Herausgeber Personalmagazin, und Kai Anderson, Mercer, welches Signal von der Preisverleihung ausgeht.

Teilnahme am Livestream

Der Livestream startet am Donnerstag, 16. November 2023 um 16 Uhr. Eine Anmeldung zum Event ist nicht erforderlich, Sie können sich durch den "Teilnehmen"-Button aber an das Event erinnern lassen. Zum Event geht es hier oder über die Linkedin-Seite des Personalmagazins.





Zum Award: Der "CHRO of the Year" ist ein jährlicher Publikumspreis der HR-Community für Top-Manager und Top-Managerinnen in HR, verliehen durch das Personalmagazin und Kooperationspartner Mercer. Im Jahr 2019 wurde Julia Bangerth (Datev) ausgezeichnet, im Jahr 2020 Martin Seiler (Deutsche Bahn), 2021 Jörg Staff (Atruvia AG) und 2022 holte sich Frauke von Polier (Viessmann Group) den Titel.