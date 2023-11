Deutscher Nachhaltigkeitspreis Unternehmen 2023

Die Sieger des Deutschen Nachhaltigkeitspreises Unternehmen 2023 stehen fest. Unter ihnen sind DAX-Konzerne, Mittelständler und Kleinunternehmen aus 100 Branchen. Der Preis wird von der Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis e.V. in Zusammenarbeit mit der DIHK, dem Bundesumweltministerium und weiteren Partnern vergeben.

Mit seiner neuen Methodik ist der Deutsche Nachhaltigkeitspreis Unternehmen (DNP) der umfangreichste nationale Nachhaltigkeitswettbewerb: Über 5.000 Unternehmen wurden recherchiert und bewertet. 150 Fachjuror:innen aus Forschung, Verbänden, Beratung und Zivilgesellschaft kürten aus diesem Pool die „Vorreiter der Nachhaltigkeit“ in 100 Branchen der deutschen Wirtschaft. Diese Unternehmen zeigen aus Sicht der Expert:innen in ihren Sektoren besonders wirksame, erfolgreiche und beispielhafte Beiträge zur Transformation.

Stefan Schulze-Hausmann, Vorstandsvorsitzender der Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis e.V., sagt: „In allen Branchen gibt es erfolgreiche Nachhaltigkeitslösungen. Wir wollen helfen, die besten Beispiele in die Breite zu tragen, um die notwendigen Transformationen zu beschleunigen.“

Recherche mithilfe von KI

Mithilfe von künstlicher Intelligenz wurden in jeder der 100 Branchen etwa 50 Unternehmen recherchiert, die ihre Nachhaltigkeitsleistungen in Nachhaltigkeitsberichten, Rankings oder auf Webseiten transparent machen. Daraus wurden Nachhaltigkeitsprofile erstellt und bewertet. Die Profile lehnen sich an die Kriterien der Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) an. In zwei Runden wählten die Fachjurys anschließend die Finalisten und Sieger jeder Branche.

Vom KMU bis zum DAX-Konzern

Unter den Preisträgern sind so unterschiedliche Unternehmen wie der Automobilzulieferer ZF Friedrichshafen, der bereits 2015 ausgezeichnete Bio-Getreide- und Hülsenfruchtverarbeiter Bohlsener Mühle oder das Freiburger Dienstfahrrad-Leasingunternehmen JobRad.

Alle Gewinner sind ab sofort auf der Webseite des DNP zu finden.

Preisverleihung am 23. November

Die Preisverleihung findet am 23.11.2023 im Rahmen des 16. Deutschen Nachhaltigkeitstages in Düsseldorf statt. Aus den Branchensiegern werden an diesem Abend auch die fünf „Leuchttürme“ in den Feldern Klima, Ressourcen, Natur, Gesellschaft und Wertschöpfungskette gesondert ausgezeichnet.

Neben dem Nachhaltigkeitspreis für Unternehmen zeichnet die Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis grüne Start-ups mit dem „Next Economy Award“ aus. Darüber hinaus feiern dieses Jahr drei neue Wettbewerbe Premiere: der DNP Sport, der Internationale DNP sowie der DNP Gesundheit.