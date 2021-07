Advertorial: Mit iotspot ins Büro von morgen

Arbeitswelten befinden sich im Wandel. Desksharing und flexibles Arbeiten sind nur einige von zahlreichen Konzepten, die uns den Weg in die Zukunft weisen. Unser Arbeitsalltag wird durch innovative Formen der Zusammenarbeit geprägt sein, Produktivität und Kreativität werden im Vordergrund stehen.

Um diesen Veränderungsprozess sowie diese neuen Formen der Zusammenarbeit zu ermöglichen und bestmöglich zu fördern, muss auch die Infrastruktur von Gebäuden und Arbeitsplätzen dafür ausgelegt sein. In vielen Unternehmen gehören feste Sitzplätze bereits der Vergangenheit an, die Sitzplatzverteilung ist stattdessen flexibel.

Desksharing: die Herausforderung

Bild: Bachmann GmbH App öffnen und los geht´s – mit iotspot Homeoffice, Meetings und die zunehmende Projektarbeit sorgen für nicht dauerhaft besetzte Schreibtische und unnötige Kosten für Arbeitgeber. Helfen soll effizientes Arbeitsplatzmanagement sowie eine neue Arbeitsform: Desksharing.

Ob Co-Working-Spaces oder Großraumbüros: Eine flexible Arbeitsplatzwahl soll neben der Kostenminimierung auch den Austausch untereinander fördern und die Produktivität steigern. Derzeit sorgt jedoch oftmals die tägliche Suche nach einem freien Arbeitsplatz, Projektpartnern oder der gewünschten Ruhe bei Mitarbeitern in Flexible Offices für Stress am Morgen. Und das obwohl das Facility Monitoring oftmals eine niedrige Belegungsrate der Büros aufweist.

Unsere Antwort: iotspot

Dank der smarten App von iotspot steht dem gemütlichen Start in den Tag nichts mehr im Weg – einfach App öffnen und los geht´s! Mit iotspot in einem Bachmann-Tischanschlussfeld gehört die lästige Suche nach einem freien Platz, dem Projektpartner oder der gewünschten Ruhe der Vergangenheit an. Arbeitsplätze und Meetingräume lassen sich schnell und unkompliziert suchen und buchen. Verschiedene Standorte? Kein Problem! In der App werden alle Gebäude sowie Stockwerke angezeigt – von einer Standardansicht bis hin zu einer erweiterbaren, detaillierten Kartenansicht des Arbeitsbereichs. Und das Facility Management erhält detaillierte Daten und Analysen zur Arbeitsplatzauslastung und damit wertvolles Wissen zur Kostenoptimierung.

Alle Vorteile im Überblick:

2 in 1: Anschlussfeld und Arbeitsplatzmanagement in Einem

Informative Facility Dashboards

keine Einbindung in IT-Netzwerk notwendig

schnelles und einfaches Setup

intuitive App

Hygienekonzepte erfolgreich umsetzen