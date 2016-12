08.12.2014 | LED-Leuchtmittel

Wie gut die Farbwiedergabe bei LED-Leuchtmitteln ist, kennzeichnet der CRI-Wert

Bild: Project Photos GmbH & Co. KG

LED-Leuchtmittel sind echte Energiesparer. Doch manch einer glaubt immer noch, dass das Licht kalt und unangenehm ist. Das muss nicht sein - einfach auf den CRI-Wert achten.

Wer eine LED-Lampe kauft, sollte auf den sogenannten Color Rendering Index (CRI) achten. Nicht alle Hersteller geben diesen Wert auf der Verpackung an.

Gutes Licht bei LED-Leuchtmitteln - auf den CRI-Wert muss man achten

Der CRI-Wert, alternativ auch als Farbwiedergabeindex Ra angegeben, beschreibt, wie gut Farben im Licht einer Lampe erscheinen. Die Qualität der Farbwiedergabe wird mit einer Zahl von 1 bis 100 wiedergegeben. Bei normalen Anforderungen an das Licht z. B. im Haushalt ist ein Wert größer als 80 ausreichend.

Leuchtstoff- und Energiesparlampen in der Standardausführung haben dem VDI zufolge einen schlechten CRI-Wert, deren Licht wirke gelb-grünlich. Das lasse die Haut blass aussehen, oder die Farben Dunkelblau und Schwarz seien nur schwer zu unterscheiden.

LED-Leuchtmittel sind echte Energiesparer

LED-Lampen verbrauchen im Vergleich mit herkömmlichen Glühbirnen 80 Prozent weniger Strom und weisen mit durchschnittlich 15.000 Stunden eine um 14.000 Stunden höhere Lebensdauer auf.

