Mit dem Laptop am heimischen Esstisch sitzen - sicher kein Einzelfall. Im Jahr 2022 waren 24,2 Prozent aller Erwerbstätigen in Deutschland zumindest gelegentlich im Homeoffice tätig.

Bild: Pexels/Peter Orlexa Mit dem Laptop am heimischen Esstisch sitzen - sicher kein Einzelfall. Im Jahr 2022 waren 24,2 Prozent aller Erwerbstätigen in Deutschland zumindest gelegentlich im Homeoffice tätig.

Immer mehr Beschäftigte in Deutschland arbeiten im Homeoffice. Besonders stark ist der Zuwachs bei Mitarbeitenden, die nur noch von zu Hause aus arbeiten: hier hat sich die Zahl innerhalb von drei Jahren fast vervierfacht. Und es gibt Tage, an denen Homeoffice besonders beliebt ist.

Die Zahl der Beschäftigten, die ausschließlich im Homeoffice arbeiten, hat sich durch die Coronapandemie fast vervierfacht: waren es im Jahr 2019 noch 674.000 Arbeitnehmende, stieg die Zahl bis 2022 auf rund 2,285 Millionen. Das entspricht etwa sechs Prozent aller abhängig Beschäftigten in Deutschland. Das geht aus einer Antwort des Bundesarbeitsministeriums auf eine Anfrage der Linken-Abgeordneten Susanne Ferschl hervor.

Anteil der Beschäftigten im Homeoffice steigt stetig

Das Ministerium stützt sich dabei auf Daten des Statistischen Bundesamtes. Demnach sind 24,2 Prozent aller Erwerbstätigen in Deutschland im Jahr 2022 zumindest gelegentlich im Homeoffice tätig gewesen - 14,7 Prozent von ihnen täglich oder mindestens für die Hälfte der Arbeitszeit. 2019 haben laut den Zahlen des Statistischen Bundesamtes nur 12,8 Prozent der Erwerbstätigen im Homeoffice gearbeitet, im ersten Corona-Jahr 2020 waren es 21,0 Prozent.

Am häufigsten arbeiten Solo-Selbstständige (53,9 Prozent) von zu Hause aus. Betrachtet man die Geschlechter, sind Männer mit 25,0 Prozent etwas häufiger im Homeoffice tätig als Frauen (23,3 Prozent).

Freitag und Montag sind die beliebtesten Homeoffice-Tage

Die häufigsten Homeoffice-Tage in Unternehmen sind nach Angaben des Ifo-Instituts der Freitag (55 Prozent) und der Montag (35 Prozent). Das geht aus einer Umfrage unter mehr als 9.000 Unternehmen hervor. "Dagegen sind Dienstag, Mittwoch und Donnerstag meistens Präsenztage auch für Beschäftigte, die teilweise zu Hause arbeiten", erläutert Ifo-Forscher Simon Krause. Dieses Muster zeige sich in allen Wirtschaftszweigen und bei kleineren wie großen Unternehmen. Über alle Branchen werde laut der Umfrage in etwa 64 Prozent der Unternehmen Homeoffice genutzt.





Das könnte Sie auch interessieren:

Deutschland liegt beim Homeoffice weit vorne

Studie: Beschäftigte lehnen Präsenzpflicht ab

Zehn Empfehlungen zur Umsetzung hybrider Arbeitsmodelle

Tipps: So gelingt die Zusammenarbeit im Homeoffice





dpa