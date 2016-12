19.12.2016 | Ausblick 2017

Was kommt 2017 auf Immobilieninvestoren und -nutzer zu?

Am deutschen Büromarkt stieg der Flächenumsatz im Jahr 2016 deutlich. Da kaum gebaut wurde, sinkt der Leerstand weiter. Dass die spekulative Projektentwicklungsaktivität steigt, wird diesen Trend 2017 nicht umkehren. Auch das Transaktionsvolumen am Wohnungsmarkt fiel überdurchschnittlich aus. Trotz höherer Bautätigkeit – der Markt bleibt angespannt. Beim Rückblick auf 2016 und ihren Thesen für 2017 sind sich die Experten weitgehend einig.

Der Immobiliendienstleister Savills geht davon aus, dass der Büroflächenumsatz in den Top-6-Märkten Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg, Köln und München im Jahr 2016 das Vorjahresniveau um voraussichtlich um zehn Prozent übertreffen wird. Die Fertigstellungen wiederum sind der Analyse zufolge nur um zirka fünf Prozent höher ausgefallen als im Jahr 2015.

Dadurch verringerte sich der Büroleerstand um zwei Prozentpunkte auf derzeit weniger als sechs Prozent. Die Folge: Sowohl die Spitzenmieten (plus vier Prozent) als auch die Durchschnittsmieten (plus fünf Prozent) für Büros sind 2016 noch einmal gestiegen. JLL zufolge werden rund 80 Prozent des in Büroimmobilien investierten Kapitals 2016 in eine der großen Metropolen fließen.

Deals mit Wohnportfolios nehmen ab

Am deutschen Wohnungsmarkt kommt Savills für 2016 auf ein Transaktionsvolumen von mehr als zehn Milliarden Euro: Dies liege vor allem an der Verdopplung des in Projektentwicklungen investierten Geldes. Was Unternehmensübernahmen oder Fusionen betrifft, geht Savills davon aus, dass die große Konsolidierungswelle im Wesentlichen vorüber ist.

Das Immobilienunternehmen JLL geht davon aus, dass auf dem Markt für Wohnungsportfolios bis Ende 2016 voraussichtlich rund 13 Milliarden Euro investiert werden, was einem Rückgang um fast 50 Prozent gegenüber 2015 entspräche.

Markt für Projektentwicklungen wächst

Auch der Immobilienberater CBRE rechnet für 2016 mit einem Transaktionsvolumen von mehr als zehn Milliarden Euro am Wohnungsmarkt und sieht das Angebot knapper werden. „Trotz der hohen Nachfrage beobachten wir ungebremste Investitionsaktivitäten“, sagt Konstantin Lüttger, Head of Residential Investment bei CBRE in Deutschland.

CBRE zufolge werden Projektentwicklungen im Gesamtjahr 2016 rund 25 Prozent der Investitionen am deutschen Wohninvestmentmarkt ausmachen – das wären dann fünf Prozentpunkte mehr als noch im Jahr 2015. Alleine in Berlin seien laut Lüttger in diesem Jahr schon knapp 775 Millionen Euro in Developments investiert worden. „Der Trend, in Neuentwicklungen zu investieren, wird sich 2017 in Berlin weiter fortsetzen“, so Lüttger.

Nach Berechnungen des Münchner Bauträgers Concept Bau wurden alleine im ersten Halbjahr 2016 rund 2,5 Milliarden Euro nur in Münchner Wohneigentum investiert, knapp die Hälfte davon in Neubauprojekte. Das entspricht einem Zuwachs von zehn Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Dieser Trend werde anhalten bei stabilen Preisentwicklungen.

Wohnungsmarkt 2017: Hoffnung liegt auf Neubau und Studentenapartments

Am Wohnungsmarkt erwartet Savills, dass die Bauaktivität deutlich anziehen wird, während das Angebot im Bestand extrem knapp bleibt. Die dynamische Bauaktivität werde die Situation etwas entspannen. Die steigende Zahl der Neubauprojekte schaffe für Investoren Gelegenheiten, Geld anzulegen in einem ansonsten leer gefegten Markt.

Investoren, denen die Mietrenditen im Mehrfamilienhaussektor zu niedrig geworden sind, rät Savills für 2017 den Studentenwohnungsmarkt. Hier lassen sich demnach vergleichsweise hohe laufende Renditen erzielen. Ähnliches gelte für den Mikrowohnsektor. Der Trendindikator Immobilienpreise (DTI) von Dr. Klein zeigt, dass es etwa in München kaum noch Platz nach oben gibt, was die Preise für Eigentumswohnungen angeht – ganz im Gegensatz zu Frankfurt.

Büronutzer müssen sich 2017 auf höhere Mieten gefasst machen

Der Flächenumsatz an den Top-Büromärkten wird laut Savills aufgrund des knappen Angebots 2017 weiter zurückgehen. Büronutzer müssten sich also weiter auf steigende Mieten einstellen. Für Berlin, Hamburg und München gelte dies in besonderem Maße.

Die Nachfrage nach Investments in Büroimmobilien wird sich demnach mindestens auf dem Niveau des Vorjahres bewegen, die Renditen leicht sinken, die Mieten weiter steigen. Die Leerstandsrate wird nach Angaben von Savills 2017 im Durchschnitt der Top 6 auf etwa fünf Prozent weiter fallen.

Hochphase der Immobilienkonjunktur setzt sich 2017 fort

Deutschland wird 2017 seinen Status als sicherer Hafen für Immobilien-Investments mit einem weiterhin sehr aktiven Immobilienmarkt beibehalten, ist sich der Investment Manager LaSalle sicher.

Zwar werde der Büroflächenmarkt von London kurzfristigen Investoren durch Brexit-bedingte Preisanpassungen Investmentgelegenheiten bieten, es spreche jedoch viel dafür, dass auch „die Hochphase der Immobilienkonjunktur in Deutschland noch einige Zeit anhalten wird“, so Claus Thomas, Deutschlandchef von LaSalle. Nicht zuletzt, weil Immobilieninvestments in Deutschland als sicherer Hafen betrachtet würden. Hier wird gemäß einer Studie der Deutschen Bank vor allem Frankfurt eine zentrale Rolle spielen.

Für das Trendbarometer der Immobilienbank Berlin Hyp bewerteten rund 84 Prozent der Befragten den deutschen Immobilienmarkt im europäischen Vergleich immer noch als „viel“ oder „etwas attraktiver“. Bestimmende Faktoren für die Entwicklung in den kommenden zwölf Monaten sind nach Meinung der Experten das nach wie vor niedrige Zinsniveau und die Kaufpreisentwicklung. Nahezu 60 Prozent der Befragten sehen für die Phase nach dem Brexit eine erhöhte, 37 Prozent eine gleichbleibende Nachfrage nach deutschen Immobilien. Der Assetklasse Büro bescheinigten 78 Prozent der von der Berlin Hyp Befragten eine Boomphase in den kommenden fünf Jahren.