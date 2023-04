Immobilienkauf: Was wird am Wohnungsmarkt nachgefragt?

Bild: Postbank /© Andriy Popov Der Preis für Wohneigentum wiegt schwer: Immobilienkäufer schrauben laut Umfrage die Ansprüche schon zurück

Die Kreditzinsen steigen, die Preise für Häuser und Wohnungen sind auf einem hohen Niveau – trotzdem will jeder sechste Deutsche in den kommenden Jahren eine Immobilie kaufen, wie eine Umfrage zeigt. Wer jetzt verkaufen will, muss sich aber auf einen veränderten Markt einstellen.