Bild: Pixabay/Astrid Schmid In der US-Metropole Los Angeles beträgt die Leerstandsrate am Büromarkt inzwischen mehr als 30 Prozent

In der Pandemie haben Beschäftigte und Arbeitgeber das Homeoffice schätzen gelernt. Nun stehen immer mehr Büroimmobilien leer und die Marktwerte sinken. Besonders eklatant zeigt sich diese Entwicklung in US-Metropolen. Was dort passiert, sehen Experten als Blaupause für Deutschland.