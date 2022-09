Bild: YouTube Zu Gast in der "Frankfurter-Runde" sind Dr. Constantin Westphal, Nassauische Heimstätte; Fabian Klingler, Aberdeen; Christian Winges, Helaba und Oliver Schwebel, Wirtschaftsförderung Frankfurt

Gewerbe- und Wohnflächen sind rar gesät in Frankfurt am Main. Für den Klimaschutz gab es bereits städtische Regulierungen, dann kam der Krieg gegen die Ukraine. Ein schlechter Mix, so die Immobilienprofis. Dirk Labusch moderiert eine "Frankfurt-L’Immo", in der es auch um Offenbach geht.