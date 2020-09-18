Bürokratie frisst die Rendite
Der ZIA-IW-Immobilienstimmungsindex (ISI) – Frühindikator der Branche – ist im dritten Quartal 2026 gegenüber dem Vorquartal insgesamt um 3,3 Punkte auf 1,3 Punkte gestiegen. Das ist noch keine nachhaltige Trendwende, aber eine leichte Erholung gegenüber dem zweiten Quartal 2026.
Die befragten Unternehmen bewerten die aktuelle Geschäftslage mit 10,2 Punkten (plus 2,4 Punkte). Auch die Erwartungen für die kommenden zwölf Monate sind wieder heller (plus 4,2 Punkte), bleiben aber mit minus 7,1 Punkten weiterhin im negativen Bereich.
Investitionshemmnisse: Bürokratie schlägt Kapital
"Nach dem deutlichen Einbruch im Vorquartal sehen wir eine leichte Stimmungsaufhellung. Die Ergebnisse sprechen jedoch eher für eine Stabilisierung auf niedrigem Niveau als für einen nachhaltigen Aufschwung", sagt ZIA-Präsidentin Iris Schöberl. Geopolitische Unsicherheiten, die Zinsentwicklung und weiterhin unklare politische Rahmenbedingungen bremsten Investitionen. Aber nicht nur das.
Eine Sonderfrage für den aktuellen ISI macht deutlich, welche Faktoren Investitionen besonders stark behindern. Als größte Hemmnisse nennen die Unternehmen lange Planungs- und Genehmigungsverfahren (88 Prozent), die Diskussion über weitere Regulierung (87 Prozent), die bestehende Regulierung (83 Prozent) und die allgemeine wirtschaftliche Lage (78 Prozent).
Dazu kommen hohe Finanzierungs-, Energie- und Dekarbonisierungskosten. Gemeinsam schaffen diese Faktoren ein Umfeld, das Investitionen erschwert und Kapital zurückhält.
"Kapital folgt Vertrauen. Und Vertrauen entsteht dort, wo politische Entscheidungen nachvollziehbar sind, wo regulatorische Rahmenbedingungen verlässlich bleiben und wo Investoren langfristig planen können", erklärt Schöberl. "Es entsteht dort, wo Eigentumsrechte geschützt werden, Genehmigungsverfahren effizient funktionieren und wirtschaftspolitische Ziele über Legislaturperioden hinaus Bestand haben."
Assetklassen im Überblick: Büro erholt sich, Wohnen unter Druck
Büroimmobilien: Erwartungen drehen ins Positive
Im Bürosegment hat sich die Stimmung nach dem starken Rückgang im Vorquartal stabilisiert. Die Einschätzung der Geschäftslage bleibt mit 13,8 Punkten nahezu unverändert. Die Erwartungen verbessern sich hingegen um 6,8 Punkte auf fünf Punkte und drehen damit wieder ins Positive. Das Immobilienklima in dem Teilsegment steigt auf 9,4 Punkte.
Die vergleichsweise robuste Lage wird insbesondere durch langfristige Mietverträge und eine stabile Nachfrage im Dienstleistungssektor gestützt. Die verbesserten Erwartungen deuten darauf hin, dass viele Marktteilnehmer die Talsohle der konjunkturellen Unsicherheit erreicht sehen.
Handelsimmobilien: Struktureller Wandel bleibt Belastung
Im Handelssegment zeigt sich ein gespaltenes Bild. Während die aktuelle Geschäftslage mit 16,5 Punkten leicht zulegt, verschlechtern sich die Erwartungen und fallen auf minus sechs Punkte. Das Immobilienklima sinkt entsprechend auf 4,9 Punkte.
Prägend bleibt die strukturelle Zweiteilung des Marktes: Der Flächenbedarf im Lebensmitteleinzelhandel wächst weiter, während die Nachfrage nach Verkaufsflächen im stationären Non-Food-Handel rückläufig bleibt.
Wohnimmobilien: Leichte Erholung, trübe Erwartungen
Auch im Wohnsegment verbessert sich die Stimmung leicht. Die Bewertung der aktuellen Geschäftslage steigt um 5,1 Punkte auf 8,8 Punkte. Die Erwartungen legen zwar ebenfalls zu, verharren mit minus 17,4 Punkten aber weiterhin deutlich im negativen Bereich. Das Wohnklima verbessert sich auf minus 4,8 Punkte.
Der Wohnungsmarkt leidet weiterhin unter erheblichen Belastungen. Insbesondere neue regulatorische Vorgaben und politische Debatten sorgen für zusätzliche Verunsicherung und wirken investitionshemmend.
Projektentwicklung: Krise noch nicht überwunden
Die schwierigste Lage hat die Projektentwicklung. Mit minus 25,5 Punkten erreicht die Bewertung der Geschäftslage im ZIA-IW-Index den niedrigsten Wert aller Segmente. Gleichzeitig verbessern sich die Erwartungen stark auf 13,7 Punkte – der höchste Stand seit mehreren Quartalen. Das Immobilienklima bleibt mit minus 6,9 Punkten jedoch negativ.
Die Diskrepanz zwischen der weiterhin angespannten Lage und den besseren Erwartungen zeigt: Die Branche hofft auf bessere Rahmenbedingungen – die Krise ist aber noch nicht überwunden.
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ZIA-IW-Immobilienstimmungsindex: Hintergrund
Der Immobilienstimmungsindex (ISI) wird vom Institut der deutschen Wirtschaft (IW) seit 2020 vierteljährlich in Kooperation mit dem Zentralen Immobilien Ausschuss (ZIA) erstellt, um zeitnah Informationen über die Lage und die Erwartungen von Investoren und Projektentwicklern zu gewinnen. Angeschrieben werden Geschäftsführer und leitende Angestellte von zirka 1.200 Unternehmen.
Die aktuelle Befragung fand im Zeitraum vom 13.8.2026 bis 7.9.2026 statt.
Details zum ZIA-IW-Immobilienstimmungsindex (ISI) und den Quartalsgutachten
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Bernd Michalski
22.09.2026 17:45 Uhr
Bekannterweise ist der Anteil des reinen Baupreises im Geschoss-Wohnhausbau ca. 80%.
Also der Knackpunkt worum es hier geht, ist der aktuell von den
Baufirmen geforderte Baupreis von ca. 4.000€ pro Quadratmeter.
Egal, welcher Politiker aus welcher Partei bauen lässt, ohne Subventionen aus Steuergeldern entsteht mit den traditionell handwerklich gewerkeorientierten Bauweisen keine einzige Sozialwohnung.
Subventionen sind die Belohnung für das Versagen
(Dr. Markus Krall)