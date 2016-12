11.06.2012 | News Aufklärungspflichten der Bank

Wie man hohe Provisionen in Immobilienprospekten versteckt

Bild: MEV Verlag Germany

Vertriebsprovisionen müssen in einem Immobilien-Verkaufsprospekt nicht konkret beziffert werden. Der Anbieter darf sie in geschickten Formulierungen verstecken, wie der BGH jetzt in einem großen Immobilien-Prozess feststellte. mehr