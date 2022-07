Regulierung von Internetplattformen: EU-Digital Services Act

Das EU-Parlament will die Marktmacht der großen Internetkonzerne eindämmen und den digitalen Raum für User sicherer machen. Hierzu hat das EU-Parlament dem „Digital Services Act“ und dem „Digital Markets Act“ zugestimmt, die EU-weit den Schutz der Rechte der Verbraucher stärken sollen.

In Deutschland werben die unterschiedlichen politischen Parteien in ungewohnter Einmütigkeit für eine zügige Umsetzung des „Digital Services Act“ (DAS) und des „Digital Markets Act“ (DMA), die die Unterhändler des EU-Parlaments mit den ständigen Vertretern der Mitgliedsländer ausgehandelt haben. Was noch fehlt, ist die Zustimmung der Mitgliedsländer auf Ministerebene. Sie gilt aber als sicher.

Ziel: EU-weite Verbesserung des Rechtsschutzes für User

Der DSA enthält unter anderem Vorschriften zur Eindämmung von illegalen Inhalten im Netz wie der Eindämmung von „Hate Speech“, „Fake news“, von über Profiling generierter gezielter Werbung und von Gewalt im Netz. Die Vorschriften dienen damit dem Schutz der Grundrechte der User. Die Vorschriften des DMA bezwecken vor allem die Eindämmung der Marktmacht von Internetkonzernen und sollen mehr Wahlfreiheit für Verbraucher bei der Auswahl von Onlineangeboten schaffen.

Die Vorschriften des DSA

Der DSA regelt die Pflichten derjenigen digitalen Dienste, die als Vermittler fungieren und Verbrauchern den Zugang zu Waren, Dienstleistungen und Inhalten ermöglichen. Dazu gehören beispielsweise Meta (Facebook) und auch Online-Marktplätze wie Amazon. Im Einzelnen enthält der DAS folgende Regelungen:

Die Einführung EU-weit gleicher Mechanismen zur Meldung illegaler Online-Inhalte ,

, die Einführung spezialisierter so genannter „ vertrauenswürdiger Hinweisgeber “, mit denen die Plattformen zusammenarbeiten sollen, um illegale Inhalte zu ermitteln und zu entfernen,

“, mit denen die Plattformen zusammenarbeiten sollen, um illegale Inhalte zu ermitteln und zu entfernen, Regelungen zur Bekämpfung von Betrügern auf Online-Marktplätzen u.a. durch neue Möglichkeiten der Nachverfolgung von Verkäufern,

auf Online-Marktplätzen u.a. durch neue Möglichkeiten der Nachverfolgung von Verkäufern, die Verpflichtung der Online-Marktplätze zur stichprobenartigen Überprüfung der Angebote der Anbieter auf ihre Seriosität,

der Anbieter auf ihre Seriosität, höhere Transparenz für die User durch klarere Informationen über verwendete AGB und über Algorithmen, die für Empfehlungen verwendet werden (Rankings).

Was illegal ist, definieren DSA und DMA nicht

Die neuen Vorschriften enthalten zwar Bestimmungen über die Erkennung, Meldung und Entfernung illegaler Inhalte, sie enthalten aber keine Definition, welche Inhalte als illegal zu qualifizieren sind. Ob ein Inhalt legal oder illegal ist, richtet sich allein nach den allgemeinen EU-Vorschriften und ganz wesentlich nach den nationalen Gesetzen. Nach EU-Recht sind beispielsweise terroristische Inhalte, die Darstellung sexuellen Missbrauchs von Kindern und unsachlicher „Hate-Speech“ im gesamten EU Gebiet rechtswidrig. Hier sind die Plattformen gegebenenfalls zur EU-weiten Löschung verpflichtet. Ist ein Inhalt lediglich in einem bestimmten Mitgliedsstaat untersagt, so ist auch die Pflicht zur Löschung des Inhalts auf diesen Mitgliedstaat begrenzt.

Erweiterte Pflichten für sehr große Plattformen

Daneben müssen sehr große Onlineplattformen und Suchmaschinen (ab 45 Mio User) Maßnahmen zur Verhinderung von Missbrauch ihrer Systeme ergreifen und das Risiko der Desinformation, der Wahlmanipulation, der Cybergewalt gegen Frauen sowie das Risiko der Verbreitung jugendgefährdender Inhalte mindern. Die Plattformen müssen einen neuen Krisenreaktionsmechanismus einführen, der im Fall einer ernsthaften Bedrohung der öffentlichen Gesundheit oder Sicherheit (Pandemie oder Krieg) greift und die damit verbundenen Gefahren mindert.

Beschränkung profilingbasierter gezielter Werbung

Gezielte Werbung auf Online-Plattformen auf der Grundlage des Profilings von Kindern oder aufgrund besonderer Daten über die ethnische Herkunft, über politische Ansichten oder über die sexuelle Ausrichtung soll kategorisch verboten werden.

Erweiterte Beschwerdemöglichkeiten und Überwachungsmechanismen

Die User erhalten neue Beschwerderechte sowie das Recht, eine außergerichtliche Streitbeilegung im Fall einer Beschwerde zu verlangen. Die Verfahren zur Meldung und unverzüglichen Löschung illegaler Inhalte sollen durch die neue Regelung künftig europaweit einheitlich ausgestaltet werden. Für sehr große Onlineplattformen (ab 45.000.000 Usern) soll die Kommission künftig die primäre Regulierungsstelle sein. Kleinere Plattformen unterliegen der Aufsicht der Mitgliedsländer entsprechend dem Ort ihrer Niederlassung.

Der DMA dient dem faireren Wettbewerb

Die Vorschriften des DMA ergänzen insbesondere das Wettbewerbsrecht und beschränken die Macht marktbeherrschender Digitalkonzerne. Für große Digitalunternehmen sieht das neue Recht einen Verhaltenskodex vor. Sie dürfen im Rating eigene Angebote künftig nicht mehr bevorzugen. Dies ist in Deutschland durch das 2021 in Kraft getretene GWB- Digitalisierungsgesetz allerdings auch jetzt schon untersagt. Das Gesetz diente der EU-Kommission als Vorbild für die neuen Regelungen.

Schadenersatz und Sanktionen

Schließlich erhalten die User einen Anspruch auf Ersatz jeglichen Schadens, der ihnen aufgrund einer Verletzung der Vorschriften des DAS entsteht. Im Falle sehr großer Plattformen und Suchmaschinen wird die Kommission in schwerwiegenden Fällen das Recht haben, Geldbußen in Höhe von bis zu 6 % des gesamten Jahresumsatzes eines Unternehmens zu verhängen.

Vereinheitlichung dient dem Schutz europäischer Grundwerte

Die neuen EU Vorschriften sind überfällig. Die Regulierung des schnellen Änderungen unterworfenen Internetmarktes unterliegt immer noch der 20 Jahre alten E-Commerce- Richtlinie, die durch die neuen Regelungen aktualisiert werden soll. Die EU-Kommission betrachtet die neuen Vorschriften als wichtigen Schritt zur Verteidigung europäischer Werte wie Demokratie und Rechtsstaatlichkeit sowie zum Schutz allgemein anerkannter Menschenrechte im virtuellen Raum. Die User selbst sollen es in der Hand haben, am Schutz dieser Werte mitzuwirken und durch Beschwerdemöglichkeiten und Rechtsbehelfe die Plattformen zur Einhaltung der rechtlichen Bestimmungen zu zwingen.

Spätestens ab 1.1.2024 geltendes EU-Recht

Der DSA wird im Anschluss an die endgültige Annahme des beschlossenen Textes 20 Tage nach der Veröffentlichung im Amtsblatt in Kraft treten und soll 15 Monate nach seinem Inkrafttreten, spätestens zum 1.1.2024, in der gesamten EU als unmittelbar geltendes Recht anwendbar sein. Bis dahin müssen die Mitgliedstaaten ihre nationalen Behörden ermächtigt haben, die neuen Vorschriften durchzusetzen. Für sehr große Onlineplattformen und Suchmaschinen werden die Vorschriften wahrscheinlich schon früher gültig sein. Nach der Benennung durch die Kommission haben diese Anbieter 4 Monate Zeit, um die Vorschriften des DSA zu erfüllen. Noch etwas früher kommen wahrscheinlich die Vorschriften des DMA zur Anwendung.