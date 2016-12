16.12.2016 | News Unternehmen

Apleona verkauft Hochbau-Geschäft an Schweizer Bauunternehmen Implenia

Bild: Corbis

Der Immobiliendienstleister Apleona verkauft die Hochbau-Aktivitäten an das Schweizer Bauunternehmen Implenia. Apleona will sich künftig auf seine Kernaktivitäten fokussieren und das Geschäft mit Immobiliendienstleistungen in Europa weiter ausbauen.mehr