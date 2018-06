Der Bundestag hat am 15.12.2016 ein Gesetz zum Schutz vor Manipulationen an digitalen Grundaufzeichnungen beschlossen. Damit sollen bisher bestehende technische Möglichkeiten zur Manipulation von digitalen Grundaufzeichnungen, wie z. B. bei elektronischen Kassen, verhindert werden. Zuvor kam es im Finanzausschuss noch zu einigen Änderungen gegenüber dem ursprünglichen Gesetzentwurf. Die Zustimmung des Bundesrats erfolgte am 16.12.2016. Am 3.4.2017 hat das BMF die dazu vorgesehene Rechtsverordnung erstellt (siehe Kap. 4 "Rechtsverordnung mit technische Detailregelungen").Weiter