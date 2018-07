Der RTS-Entwurf der ESMA betrifft zunächst Emittenten von Wertpapieren an regulierten Märkten innerhalb der EU. Anwendbar sind die Regelungen auf alle Jahresfinanzberichte, was neben dem IFRS-Konzernabschluss auch den Jahresabschluss nach dem HGB betrifft. Entsprechend kann eine de-facto-Erweiterung der Anwendung auch auf nicht-kapitalmarktorientierte Unternehmen stattfinden, sofern diese in den Konzernabschluss einer kapitalmarktorientierten Mutter einzubeziehen sind.Weiter