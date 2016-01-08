Anzahlungen/Vorauszahlungen – Zeitpunkt der Erfassung

Aus der Praxis – für die Praxis

Vorauszahlungsrechnung oder Anzahlungsrechnung buchen

Vereinbaren Geschäftspartner in der laufenden Geschäftsbeziehung Anzahlungen, müssen Sie dies beachten: Die Rechnung muss exakt ausgestellt werden und die Umsatzsteuer muss zum richtigen Zeitpunkt in die Umsatzsteuervoranmeldung einfließen und gezahlt werden. Heute greifen wir eine Kundenanfrage zum Thema Anzahlungen auf, die unser Fachautor Michael Winter beantwortet.
Michael Winter
Michael Winter
Bachelor of Laws (LL.B.), StB
Person berechnet Kosten und Steuern am Laptop
Bild: natalia gdovskaia Bei der Einnahmen-Überschussrechnung ist bei der Leistungsabrechnung generell auf den Zeitpunkt des Zuflusses (Abflusses) abzustellen.

Frage: Erhaltene Anzahlung – Versteuerung bei Geldeingang?

Ein Unternehmer stellt zum 31.12. eine Rechnung über eine Anzahlung aus. Der Geldeingang erfolgt erst im Januar des folgenden Jahres. Bisher wurde die Rechnung über die Anzahlung erst bei Zahlung im Januar des Folgejahres verbucht (auch umsatzsteuerlich). Wie ist nunmehr zu verfahren?

Antwort: Es kommt auf die Gegenleistung an

Nach dem BFH-Urteil vom 14.5.2014 (VIII R 25/11) muss bei Anzahlungen bzw. Vorauszahlungen zwischen den beiden folgenden Situationen unterschieden werden.

(1) Eine Anzahlung wird geleistet, bevor der andere Vertragspartner seine Gegenleistung (= eine Sachleistung) ganz oder teilweise erbracht hat. Die Buchung erfolgt dann im Zeitpunkt der Zahlung durch den Vertragspartner, d. h. nach der Gutschrift auf dem eigenen Konto. Wann die Rechnung zur Anforderung der Anzahlung ausgestellt worden ist, spielt keine Rolle. Die Umsatzsteuer entsteht hier mit Vereinnahmung der Anzahlung.

Die Buchung erfolgt mit dem Zahlungseingang wie folgt:

Bank an Verbindlichkeiten (= Erhaltene Anzahlungen, Restlaufzeit bis 1 Jahr) und Umsatzsteuer

(2) Eine Anzahlung wird geleistet, weil der andere Vertragspartner seine Sachleistung (zumindest teilweise) erfüllt hat. Die Buchung erfolgt dann im Zeitpunkt der Rechnungserstellung. Wurde die Rechnung bis zum 31.12. geschrieben, ist der Betrag (auch wenn er noch nicht zugeflossen ist) wie folgt zu buchen:

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen an Erlöse und Umsatzsteuer

Praxis-Tipp: Wie Einnahmen-Überschussrechner Anzahlungen abbilden

Anders sieht es aus, wenn der Gewinn mithilfe einer Einnahmen-Überschussrechnung ermittelt wird. Bei Leistungsabrechnungen ist hier generell auf den Zeitpunkt des Zuflusses (Abflusses) abzustellen. Das heißt, dass Anzahlungen/Vorauszahlungen mit dem Zahlungseingang als Erlöse zu erfassen sind und zwar unabhängig davon, ob der andere Vertragspartner Leistungen bereits erbracht hat.

 

Buchungsbeispiele finden Sie hier:

Anzahlungen, erhaltene

Anzahlungen, geleistete

Schlagworte zum Thema:  Umsatzsteuer , Rechnung
Meistgelesene Beiträge
Neueste Beiträge
0 Kommentare
Sie haben noch keinen Text eingegeben.
Noch keine Kommentare - teilen Sie Ihre Sicht und starten Sie die Diskussion
Zum Haufe Shop
Zum Thema Buchführung & Kontierung
Haufe Finance Office: Das schätzen unsere Kunden
HFO im Überblick

Wissen Sie, warum Haufe Finance Office Ihr idealer Partner im Finanz- und Rechnungswesen ist? Lesen Sie jetzt, welche Inhalte & Features von unseren Kunden besonders geschätzt werden. Und werden auch Sie zufriedener Kunde!
Brandneu : Haufe Finance Office trifft auf KI
CoPilot HFO

Sie haben Praxisfragen im Rechnungswesen? Klären Sie diese einfach im Dialog mit dem neuen KI-Assistenten CoPilot Finance. Er liefert Ihnen präzise Antworten, indem er auf die rechtssicheren Fachinhalte von Haufe Finance Office zugreift. Jetzt kennenlernen!
Die neuen Regelungen im Insolvenzrecht: Handbuch Insolvenz
Handbuch Insolvenz

Das Buch stellt die Verfahrensabläufe bei Eintritt einer Insolvenz verständlich dar und gibt Antworten auf alle praxisrelevanten Fragen. Zahlreiche Beispiele, Mustertexte und besonders gekennzeichnete Tipps helfen Ihnen, Fehler zu vermeiden und Haftungsrisiken zu minimieren.

Bleiben Sie immer Up-to-date mit dem Finance Newsletter - kostenlos und unverbindlich