Dipl.-Finanzwirt Wilhelm Krudewig ist seit der Steuerberaterprüfung in seiner eigenen Praxis tätig und seit mehr als 20 Jahren Autor zahlreicher Publikationen auf dem Gebiet des Steuerrechts. Er war in der Betriebsprüfung beim Finanzamt tätig, bevor er in die Steuerabteilung des Bundesfinanzministeriums wechselte.