Wie findet man die ideale Software? Mit der Plattform Softwarevergleich.de können Besucher verschiedene Lösungen gegenüberstellen. Neu hinzugekommen ist der Bereich Controlling und Business Intelligence.

Mit Fortschreiten der Digitalisierung stellt sich immer häufiger die Frage: Wie findet ein Unternehmen den richtigen Software-Anbieter? Es gibt zahlreiche Lösungen und Tools, die sich jedoch in den Funktionen erheblich unterscheiden können. Für Entscheider kann es sehr zeitaufwendig sein, hier einen Überblick zu gewinnen. Doch auf dem Vergleichsportal Softwarevergleich.de können sich Nutzer über die Produktwelten folgender Branchen informieren:

HR,

Immobilien,

Controlling und Business Intelligence

Softwarelösungen zu unterschiedlichen Schwerpunkten

Haufe Media Sales, Vermarkter des werberelevanten Haufe-Produktportfolios, hat die Plattform aktuell um den Bereich "Controlling und Business Intelligence" erweitert. Aktuell werden bereits acht führende Softwareanbieter mit ihren Produkten vorgestellt, weitere werden hinzukommen. Interessierte können nach Softwarelösungen zu verschiedenen Schwerpunkten suchen, wie beispielsweise

Analytics,

Beteiligungscontrolling,

Data Mining,

ESG-Reporting,

Forecasting,

Management Reporting,

Predictive Analytics,

Strategische Planung u.v.m.

Bild: Softwarevergleich.de

Wie funktioniert der Vergleich?

Auf Softwarevergleich.de können die Nutzer bis zu drei Anbieter gleichzeitig vergleichen. So erhalten sie einen schnellen Überblick darüber, was die Anwendungen unterscheidet oder in welchen Bereichen die Softwarelösungen sich ähnlich sind. So soll der Entscheidungsprozess erleichtert werden.

Weitere Fachinhalte

Ergänzt wird diese Funktion mit einem redaktionellen Bereich. Hier finden die Nutzer aktuelle News sowie wertvolles Fachwissen. Im Download-Center gibt es außerdem Whitepaper und Case Studies zum Herunterladen.

Christina Rüttinger, Produktmanagerin bei Softwarevergleich.de, erklärt dazu: "Als mehrfach ausgezeichneter ‛Digital Transformer’ treiben wir unsere eigene Entwicklung im Bereich Media aktiv voran, um unseren Kunden noch größere Mehrwerte zu bieten. Die Erweiterung um den Bereich Controlling und Business Intelligence sowie der kostenlose Zugriff auf passgenaue Whitepaper waren eine logische Konsequenz."