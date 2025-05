Immobiliensoftware: Die ERP-Macher in der Wohnungswirtschaft

Panel: Der Gatekeeper ERP – Seine neue Rolle im IT-Ökosystem Auf der Real Estate Arena in Hannover diskutiert ein Panel in der Haufe Lounge über Rolle und Bedeutung von ERP in der Wohnungswirtschaft. Moderator ist Jörg Seifert, Editorial Manager IMMOBILIENWIRTSCHAFT. Teilnehmende: - Stephanie Kreuzpaintner, CEO Domus AG - Dr. Christian Westphal, CEO Crem Solutions GmbH & Co. KG - Björn Jüngerkes, CEO Dr. Klein WoWi AG Hier gibt es weitere Informationen zur Real Estate Arena