Der HR-Softwaremarkt bleibt angespannt, dennoch zeigen sich die Anbieter wieder optimistischer und rechnen mit deutlich mehr Umsatz. Das zeigt eine aktuelle Befragung.

Die letzte HR-Tech-Konjunkturbefragung im Herbst 2024 zeigte, dass die schwache Gesamtkonjunktur auch auf dem HR-Softwaremarkt erste Spuren hinterlassen hat. Die erfolgsverwöhnten HR-Softwareanbieter bewerteten die Geschäftssituation nicht mehr so positiv wie zuvor. Mit deutlich optimistischeren Geschäftserwartungen macht die neue Konjunkturbefragung, durchgeführt von Worktech Advisory im Frühjahr 2025, nun wieder Hoffnung.

HR-Softwaremarkt bleibt angespannt

Der Geschäftsklimaindex für den deutschsprachigen HR-Tech-Markt verharrt bei 42,1 Punkten (Herbst 2024: 42,6) – ein Signal für ein weiterhin angespanntes Branchenumfeld. Während die befragten HR-Softwareanbieter die aktuelle Geschäftslage mit 42,1 Punkten so schlecht wie noch nie seit Beginn der Erhebung im Jahr 2015 beurteilen (9,7 Punkte schlechter als im Herbst 2024), verbesserten sich die Geschäftserwartungen deutlich (ebenfalls 42,1 Punkte, +8,8). Das ist ein erstes Zeichen für eine mögliche Trendwende. Insgesamt melden vier von zehn Anbietern höhere Auftragsbestände als im Vorjahr. Sechs von zehn rechnen damit, dass der Umsatz im Jahr 2025 um mehr als zehn Prozent steigt.

"Die Talsohle scheint erreicht. Trotz vergleichsweise schwacher Gegenwart glaubt die Branche fest an ihre eigene Innovationskraft und an weiter steigende HR-Budgets bei den Kunden", sagt Jens Bender, Geschäftsführer von Worktech Advisory. "Dabei ist zugleich hervorzuheben, dass die HR-Softwareanbieter wie auch in den letzten Jahren in der Mehrzahl erwarten, im zweistelligen Prozentbereich zu wachsen. Das unterstreicht die Gesamtstärke dieser Branche im Vergleich zu vielen anderen Industrien."

HR-Softwaremarkt: Kernprozesse im Fokus der Nachfrage

Die Managerinnen und Manager der Softwareunternehmen wurden auch dazu befragt, welche HR-Anwendungen besonders gefragt sind. In Zeiten, in denen die Konjunktur schwächelt und sich die Anforderungen durch künstliche Intelligenz (KI) verändern, verzeichnen die Anbieter insbesondere bei Lösungen mit Fokus auf Analytics und Workforce Planning, Workforce Management inklusive Zeiterfassung, Lohnbuchhaltung und Mitarbeitereinbindung eine verstärkte Nachfrage. Die HR-Kernprozesse stehen also im Fokus. Lösungen für Diversity sowie Gesundheit und Wohlbefinden sind dagegen, beeinflusst durch die politische Weltlage, weniger gefragt.

Steigende Relevanz von künstlicher Intelligenz für HR

Erstmals wurde auch abgefragt, wie relevant künstliche Intelligenz für unterschiedliche HR-Anwendungsbereiche ist. Dabei bewerten die Manager der Softwareunternehmen den Einfluss von KI insbesondere in den Bereichen Personalgewinnung (100 Prozent antworteten mit "sehr stark" oder "stark"), Analytics & Workforce Planning (92 Prozent) Corporate Learning (88 Prozent) als besonders ausgeprägt.

In diesen Bereichen könnten also Geschäftsmodelle, die bislang eher von Service geprägt sind, durch KI-gestützte Softwarelösungen effizienter gestaltet werden. Ebenso könnten sich bestehende softwarebasierte Prozesse verändern.

Weitere Erkenntnisse der Befragung

Markthemmnisse: Wettbewerb und Fachkräftemangel bleiben die größten Bremsen. Erstmals rangieren auch die politischen Rahmenbedingungen gleichauf.

Wettbewerb und Fachkräftemangel bleiben die größten Bremsen. Erstmals rangieren auch die politischen Rahmenbedingungen gleichauf. Investitionen & Personal: Zwei Drittel wollen 2025 zusätzliche Mitarbeitende einstellen. Sechs von zehn planen auch höhere Sachinvestitionen.

Zwei Drittel wollen 2025 zusätzliche Mitarbeitende einstellen. Sechs von zehn planen auch höhere Sachinvestitionen. Preisentwicklung: Gut die Hälfte der Unternehmen hat 2025 bereits Preisanpassungen vorgenommen oder plant diese noch.

Rekordbeteiligung bei der HR-Tech-Konjunkturbefragung

Seit 2015 untersuchte das Wirtschaftsinstitut Wolfgang Witte die konjunkturelle Entwicklung auf dem Markt für HR-Software und Outsourcing. Seit dem Frühjahr 2025 wird die Befragung durch Worktech Advisory in gleicher Form fortgeführt. Zu der aktuellen Konjunkturbefragung wurden rund 80 Anbieter aus allen Marktsegmenten eingeladen. Mit 38 teilnehmenden Top-Managerinnen und Top-Managern aus gleicher Anzahl von-HR Softwareanbietern verzeichnete die Befragung im Frühjahr 2025 eine Rekordbeteiligung.

Die Befragung wurde vom 28. April bis 27. Mai 2025 als anonymisierte Online-Befragung durchgeführt. Insgesamt haben über 45 Prozent der eingeladenen Unternehmen den Fragebogen komplett ausgefüllt und die Befragung abgeschlossen.





