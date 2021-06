Bild: Axel Pfaender Digital gestütztes Performance Management ist rechtlich möglich und vielfach sinnvoll. Die Ergebnisse der digitalen Tools müssen jedoch kritisch geprüft werden.

Die Digitalisierung in den Personalabteilungen schreitet voran. Dies gilt auch für das Performance Management. Ziel ist es, durch die richtigen Weichen­stellungen die Leistung des gesamten Unternehmens zu verbessern. Software kann hier eine effektive Unterstützung bieten. Aber nicht alles, was Software kann, darf sie auch. Was gilt es zu beachten, um nicht in die Datenschutzfalle zu tappen?