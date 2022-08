Die Finanzverwaltung hat zum Steuerabzug nach § 50a EStG bei Softwareauftragsentwicklung Stellung bezogen.

Einkünfte aus einer zeitlich befristeten Nutzungsüberlassung von Rechten

In § 50a EStG wird geregelt, dass Einkünfte aus einer zeitlich befristeten Nutzungsüberlassung von Rechten dem Steuerabzug unterliegen. Die Finanzverwaltung hat sich in diesem Zusammenhang mit den Fällen der Softwareauftragsentwicklung befasst. So gibt es unterschiedliche Sachverhalte, beispielsweise:

Softwareauftragsentwicklung im Rahmen eines Dienstvertrages

Softwareauftragsentwicklung im Rahmen eines Werkvertrages

Erwerb einer Software von einem im Ausland ansässigen Vertragspartner

Steuerabzug nach § 50a EStG und Softwareauftragsentwicklung

Es kommt regelmäßig vor, dass Nutzungs- und Verwertungsrechte an einer durch einen ausländischen Auftragsnehmer entwickelten Software überlassen werden. Nach § 29 Abs. 1 UrhG ist eine zivilrechtliche Übertragung des Urheberrechts an der Software nach deutschem Recht ausgeschlossen. Die Finanzverwaltung hat sich nun mit der Reform des Urhebergesetzes auseinandergesetzt und die Grundsätze zum Steuerabzug nach § 50a EStG in Bezug auf Softwareauftragsentwicklung in einem Schreiben zusammengefasst.

BMF, Schreiben v. 2.8.2022, IV B 8 - S 2303/19/10004 :001