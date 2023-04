MINT-Report: Mehr als 300.000 MINT-Fachkräfte fehlen

Nach einem coronabedingten Rückgang im Jahr 2020 ist die MINT-Fachkräftelücke in den vergangenen zwei Jahren wieder deutlich angestiegen und betrug im Oktober 2022 nun 326.100. Sorge bereiten der nach wie vor geringe Frauenanteil in den MINT-Berufen und die sinkenden Absolventenzahlen in den MINT-Fächern. Weiter