Wie erreichen Unternehmen potenzielle Azubis? Wie besetzen sie ihre Ausbildungsstellen? Wie motivieren Arbeitgeber ihre Auszubildenden? Antworten auf diese Fragen gibt der Deutsche Ausbildungsleitungskongress DALK. Im November treffen sich Ausbildungsleiterinnen und Ausbildungsleiter in Düsseldorf.

Azubi-Recruiting und Berufsorientierung, Azubi-Auswahl und Onboarding, Schulkooperationen und Lernkonzepte – die Themen des Deutschen Ausbildungsleitungskongresses DALK am 20. und 21. November 2023 in Düsseldorf spiegeln die aktuellen Herausforderungen am Ausbildungsmarkt wider. Immer mehr Unternehmen fragen sich, wie sie Ausbildung attraktiver machen, wie sie potenzielle Azubis begeistern und wie sie Prozesse digitalisieren und vereinfachen können.

Deutscher Ausbildungsleitungskongress: das Programm

Das zweitägige Programm bietet eine Mischung aus Keynotes, Fachvorträgen und Praxisbeispielen aus Unternehmen. Insgesamt gut 40 Programmpunkte sind angekündigt, unter anderem folgende Keynotes:

"Mut statt Angst: Herausforderungen begegnen und an ihnen wachsen" von Miriam Höller, Ex-Stuntfrau und Model

"What if? Was wäre, wenn…: Die junge Generation und ihre Vorurteile" von Johanna Dahm, Geschäftsführerin von Dr. Dahm International Consulting

"Wer gut ist, arbeitet mit seinem Verstand – wer schlau ist, mit seinem Team" von Detlef Soost, Choreograph, Fitnessexperte und Juror

"Kein Bock auf 08/15-Jobs: Was die Generation Z wirklich will" von Felix Behm, Felix Behm Consulting

"Jugend und Zukunft: Eine Frage des Glaubens. Warum Ausbildung – neu gedacht – die Arbeitswelt verändern kann" von Ali Mahlodji, EU-Jugendbotschafter

"Erfolgreich im 'Kampf' um Talente" von Wolfgang Brickwedde, Director des Institute for Competitive Recruiting

"Die Macht der Gedanken: Erkenne, beeinflusse und nutze sie für deinen Erfolg" von Thorsten Havener, Gedankenleser.

Darüber hinaus finden mehrere Workshops statt, in denen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer beispielsweise erarbeiten, wie sie Schülerinnen und Schüler für sich gewinnen, wie sie Azubis zum Lernen motivieren und wie kompetenzorientiertes Ausbilden funktioniert.

Networking der Ausbilderinnen und Ausbilder

Der DALK richtet sich an Ausbildungsleiterinnen und Ausbildungsleiter sowie an Ausbildungsverantwortliche und HR-Verantwortliche in Unternehmen. Es gibt auch Programmpunkte, die sich an Berufsschulen richten. Ein zentraler Aspekt ist auch der Austausch der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Für das Networking steht eine Lounge zur Verfügung, Entertainment gibt es auf der Expo Stage sowie bei Food, Drinks und Musik.

Zusätzlich findet eine begleitende Fachausstellung statt, auf der etablierte Anbieter und Startups ihre Produkte und Neuheiten zur Unterstützung oder Digitalisierung der Berufsausbildung vorstellen.





