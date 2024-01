Wie zeitgemäß ist die Berufsschule? Welche Rolle spielt künstliche Intelligenz für die duale Ausbildung? Diese und andere Fragen bilden den Schwerpunkt der diesjährigen Studie Azubi-Recruiting-Trends. Ausbildungsverantwortliche können ihre Erfahrungen weitergeben.

Die Studie Azubi-Recruiting-Trends 2023 hatte die mangelnde Berufsorientierung in allgemeinbildenden Schulen als Hauptursache für die Nachwuchssorgen in der dualen Ausbildung ausgemacht. Auch in diesem Jahr bleiben die Macherinnen und Macher beim Thema Schule: 2024 bildet die Berufsschule einen der Schwerpunkte der Untersuchung.

Über 5.000 Azubis und Ausbildungsverantwortliche befragt

Wie gewohnt zeigt die Studie die Perspektive der Schülerinnen, Schüler und Azubis auf der einen Seite und die Sicht der Ausbildungsverantwortlichen in den Unternehmen auf der anderen Seite auf. 2023 nahmen 4.284 Schülerinnen, Schüler und Azubis sowie 1.639 Ausbildungsverantwortliche aus ganz Deutschland an der Studie teil. Damit ist die Studie des U-Form-Verlags, die von Professor Christoph Beck (Hochschule Koblenz) wissenschaftlich begleitet wird, die größte doppelperspektive Studie zur dualen Ausbildung in Deutschland.

Künstliche Intelligenz in der Ausbildung

In diesem Jahr stehen neben Recruitingklassikern wie Azubimarketing via Social Media und Bewerbungsprozessen für Auszubildende die Unterstützungsmöglichkeiten durch künstliche Intelligenz auf dem Programm. Die Autorinnen und Autoren der Studie fragen nach der Phase des Übergangs zwischen Schule und Beruf sowie nach dem Blick der Auszubildenden und Ausbildenden auf das Thema Berufsschule. Die Ergebnisse der Studie Azubi-Recruiting-Trends sollen dazu beitragen, dass Ausbildungsbetriebe ihre Angebote besser auf die junge Generation zuschneiden können und dass sie diese besser bei den jungen Menschen bekannt machen können.

Teilnahme an der Studie bis Ende März

Bis zum 31. März 2024 können Schülerinnen, Schüler und Azubis sowie Ausbildungsverantwortliche an der Studie teilnehmen. Für Ausbildungsverantwortliche ist die Teilnahme hier möglich. Personalverantwortliche, Ausbilder und Ausbilderinnen, die ihre Erfahrungen mit der Berufsausbildung teilen, können die Studienergebnisse noch vor der offiziellen Veröffentlichung einsehen.





Das könnte Sie auch interessieren:

Interview zu neuen Kompetenzen in der Berufsausbildung

Mindestlohn für Azubis erhöht sich 2024

Traineeprogramme sprechen junge Talente nicht an