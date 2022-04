Haftungsprivilegierung sperrt auch ein Hinterbliebenengeld

Stillschweigend Haftungsprivilegierung vereinbart: Keine Haftung für versehentlich zwischen alten Papiertüchern entsorgte Zahnprothese

Ein Krankenbesuch bei der Mutter ihres Lebensgefährten endete vor Gericht. Die Schwiegertochter in spe entsorgte benutzte Papiertücher in den Ofen. Sie wusste und bemerkte nicht, dass sich darin der Zahnersatz der Kranken befand. Diese verlangte wegen des Versehens der Besucherin Schadensersatz in fünfstelliger Höhe. Weiter