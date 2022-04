Korrekte Berechnung des Schwangerschaftsbeginns

Bild: Haufe Online Redaktion Schwangere Arbeitnehmerinnen haben normalerweise Kündigungsschutz - aber nicht in jedem Fall

Der Sonderkündigungsschutz für schwangere Arbeitnehmerinnen nach § 17 Abs. 1 Nr. 1 MuSchG knüpft am tatsächlichen Vorliegen einer Schwangerschaft zum Zeitpunkt des Ausspruchs der Kündigung an. Will die Arbeitnehmerin das Vorliegen der Schwangerschaft über eine statistische Wahrscheinlichkeit herleiten, ist dieses über einen Anscheinsbeweis möglich, der aber nur bei typischen Geschehensabläufen greifen kann.