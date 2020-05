Die Kosten für die Betreuung eines Kindes in einem Kinderhort begründen keinen unterhaltsrechtlich relevanten Mehrbedarf, wenn die Betreuung nicht pädagogisch veranlasst ist, sondern der Ermöglichung der Berufstätigkeit des betreuenden Elternteils dient.

In dem vom AG Pforzheim entschiedenen Fall hatte die berufstätige Mutter ihre beiden minderjährigen, schulpflichtigen Kinder zum Zwecke der Ermöglichung eigener Berufstätigkeit für die schulfreie Zeit zur Betreuung in einen Hort gegeben. Die Hälfte der hierfür anfallenden Kosten wollte sie vom Kindesvater ersetzt erhalten.

Klage abgewiesen

Die hierauf gerichtete Klage wies das zuständige AG ab. Die Kosten für die Unterbringung in einem Kinderhort sind nach Auffassung des AG kein im Rahmen des Kindesunterhalts zu berücksichtigender Mehrbedarf der Kinder.

Hortunterbringung begründet nur ausnahmsweise Mehrbedarf

Ein unterhaltsrechtlicher Mehrbedarf setzt nach der Entscheidung des AG voraus, dass dieser durch die Bedürfnisse des Kindes veranlasst ist. Dies sei beispielsweise der Fall, wenn in der Person des Kindes liegende, besondere pädagogische Erfordernisse eine Hortbetreuung aus Gründen des Kindeswohls als sinnvoll erscheinen ließen. Dies treffe in der Regel für den Besuch eines Kindergartens von Kindern im Vorschulalter zu, da ein solcher Besuch allgemein als pädagogisch sinnvoll angesehen werde (BGH, Urteil v. 26.11.2008, XII ZR 65/07), nicht aber für eine nicht aus erzieherischen Gründen veranlasste Hortbetreuung.

Kosten für Kinderhort sind berufsbedingte Aufwendungen

Nach der Einschulung der Kinder ist im Falle einer zusätzlichen Hortunterbringung nach Auffassung des AG danach zu differenzieren, aus welchen Gründen die Hortunterbringung veranlasst wurde. Im anhängigen Fall hatte die Mutter nach eigener Aussage die Hortunterbringung allein zu dem Zweck veranlasst, um ihrerseits einer ganztägigen Beschäftigung nachgehen zu können. Damit sind die für den Kinderhort aufzuwendenden Kosten nach der Bewertung des AG berufsbedingte Aufwendungen der Mutter und können nicht als Mehrbedarf der Kinder unterhaltsrechtlich geltend gemacht werden.

(AG Pforzheim, Beschluss v. 22.2.2019, 3 F 160/18)

Hintergrund:

Grundlebensbedarf der Kinder

Grundlage für die Berechnung des Kindesunterhalts ist in der Regel die Düsseldorfer Tabelle (oder andere Unterhaltstabellen), die den Grundbedarf eines Kindes regelt. Ist dieser Betrag in besonderen Konstellationen nicht ausreichend, kann ein sogenannter Zusatzbedarf entstehen, der von den tabellarischen Unterhaltsbeträgen nicht gedeckt ist (Kosten einer Zahnspange, Kosten für Klavierunterricht). Der Zusatzbedarf wird unterteilt in unterhaltsrechtlichen Mehrbedarf sowie in den sogenannten Sonderbedarf.

Mehrbedarf

Beim Mehrbedarf handelt es sich um regelmäßig wiederkehrende Kosten, die die den üblichen, durch den Kindesunterhalt abgedeckten Lebensbedarf gemäß § 1610 Abs. 2 BGB übersteigen, infolge ihrer regelmäßigen Wiederkehr aber dennoch zum allgemeinen Lebensbedarf des Kindes gehören. Den Mehrbedarf kann das Gericht unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Unterhaltsverpflichteten bei der Berechnung des monatlich zu leistenden Unterhalts erhöhend einbeziehen. Beispiele für Mehrbedarf sind die Kosten für regelmäßigen Nachhilfeunterricht, die Kosten einer erforderlichen Psychotherapie des Kindes, Schulgeld bei Besuch einer Privatschule, Studiengebühren, privater Förderunterricht bei einer Lese-Rechtschreibschwäche (BGH, Urteil v. 10.7.2013, XII ZB 298/12).

Sonderbedarf

Sonderbedarf gemäß § 1613 Abs. 2 Nr. 1 BGB ist ein außergewöhnlicher, nicht regelmäßig wiederkehrender Bedarf des Kindes, der zu einer unvorhergesehenen, besonderen Kostenbelastung führt, wie zum Beispiel eine Klassenfahrt (nicht aber die üblichen Urlaubskosten), eine besondere medizinische Behandlung oder auch die Kosten für eine Säuglingserstausstattung (OLG Koblenz, Urteil vom 12. Mai 2009, 11 UF 24/09).

