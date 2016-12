01.09.2012 | News BVerwG

Master vs. Bachelor – BVwerG bejaht Anspruch auf BAföG im Ausland

Bild: Haufe Online Redaktion

Eine Ausbildungsförderung nach dem BAföG ist auch zu gewähren, wenn ein Student in Deutschland einen Masterstudiengang belegt und im Rahmen dessen an einer ausländischen Hochschule anrechenbare Leistungen in einem Bachelorstudiengang erbringt. Nach Ansicht des BVerwG kommt es hierbei nicht auf den konkreten Studiengang, sondern auf die institutionelle Gleichwertigkeit an.