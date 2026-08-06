BAföG

Junge Frau kontrolliert zu Hause Rechnungen
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Ausbildungsunterhalt

Wann müssen Eltern nach einer Ausbildung noch ein Studium finanzieren?

Wann müssen Eltern nach einer abgeschlossenen Ausbildung auch noch für ein Studium ihres Kindes zahlen? Der BGH unterscheidet für die Unterhaltspflicht der Eltern zwischen der Konstellation Abitur-Lehre-Studium und der Konstellation Realschule-Lehre-weiterer Schulbesuch-Studium. Er verlangt im letzteren Fall eine frühe, für die Eltern erkennbare Studienentscheidung. Das OLG Oldenburg macht dies nicht zur Voraussetzung einer weiteren Unterhaltspflicht.
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Fachbeiträge & Kommentare
ZAP 7/2026, Rechtsprechungs... / 1. Kein Arbeitslosengeld II für nach dem BAföG förderungsfähige Auszubildende
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