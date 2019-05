BAföG: Viele Unterlagen zum BAföG online

Das Bundesverwaltungsamt stellt viele Unterlagen online zur Verfügung. Auch das Hochladen ist möglich und der Umweg per Post entfällt.

Zahlreiche Formulare rund um die Rückzahlung von BAföG sind nun im Netz zu finden.

Außerdem können Empfänger für die Rückzahlung erforderliche Unterlagen online hochladen. Damit sei es nicht mehr wie bisher nötig, Unterlagen per Post zu schicken, so die Pressestelle des Bundesverwaltungsamts in Köln.

Unter www.bafoegonline.bva.bund.de sind beispielsweise der Antrag auf vorzeitige Rückzahlung der BAföG-Schulden oder der Antrag auf Stundung zu finden.