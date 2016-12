27.06.2012 | News Änderung bei der Zulassung

Neues Wechselkennzeichen kommt zum 1. Juli

Bild: Haufe Online Redaktion

Ab Juli können Autobesitzer in Deutschland das neue Wechselkennzeichen an zwei Fahrzeugen nutzen. Es darf dabei immer nur an einem der beiden Fahrzeuge geführt werden. Beantragen lässt es sich bei den örtlichen Behörden.mehr