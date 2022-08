Deloitte: München beim Wohnungskauf zweitteuerste Stadt in Europa

Für Immobilienkäufer ist München inzwischen teurer als London – nur in Paris werden noch höhere Preise aufgerufen, wie eine Studie von Deloitte zum europäischen Wohnungsmarkt zeigt. Die Mieten und Preise in Deutschland würden im kommenden Jahr noch einmal anziehen.

In München mussten Käufer einer neuen Wohnung laut einer Studie der Unternehmensberatung Deloitte im vergangenen Jahr durchschnittlich 10.500 Euro pro Quadratmeter zahlen. Nur Paris war mit 13.462 Euro noch teurer. Deutlich darunter lagen London auf Platz drei mit 8.426 Euro, gefolgt von Oslo (8.417 Euro) und Frankfurt am Main – auf Platz fünf in Europa und als zweitteuerste Stadt in Deutschland – mit rund 8.400 Euro.

Amsterdam (7.600 Euro) und Kopenhagen (7.300 Euro) belegten die Ränge sechs und sieben. In der deutschen Metropole Hamburg bezahlten Käufer laut Deloitte vergangenes Jahr 6.900 Euro und in Berlin 6.500 Euro pro Quadratmeter. Günstig war es dagegen in den bulgarischen Großstädten Varna und Burgas am Schwarzen Meer: Dort waren neue Wohnungen 2021 im Durchschnitt für rund 900 Euro pro Quadratmeter zu kriegen.

In Paris gehen die Behörden derzeit gegen Wucherpreise bei den Mieten vor: Wie der "Spiegel berichtete" wurden in einem Fall 550 Euro pro Monat für eine 4,7-Quadratmeter-Bude verlangt.

Mieten: Paris weit vor der teuersten deutschen Stadt

Für Neubauwohnungen sind die durchschnittlichen Kaufpreise in 18 der 23 untersuchten Länder gestiegen. Das Vereinigte Königreich ist hier am teuersten mit einem Quadratmeterpreis von 4.905 Euro im Jahr 2021. Es folgt im Ländervergleich Österreich mit 4.782 Euro pro Quadratmeter vor Frankreich (4.639 Euro).

Bei den monatlichen Mieten war Paris im vergangenen Jahr ebenfalls die teuerste europäische Stadt mit durchschnittlich 29,10 Euro pro Quadratmeter – gefolgt von Oslo (26,6 Euro pro Quadratmeter), London (25 Euro) und Amsterdam (22,50 Euro). München bleibt die teuerste deutsche Mieterstadt, kommt aber im europaweiten Vergleich "nur" auf Platz zehn mit 18,90 Euro. Für Frankfurt ermittelte Deloitte 15,90 Euro, für Berlin 14,30 und für Hamburg 13,60 Euro durchschnittliche Miete pro Quadratmeter.

Beim Bestand ist Deutschland mit 43,1 Millionen Wohnungen (51.800 Wohnungen pro 100.000 Einwohner) im oberen Drittel. Beim Neubau sieht Deloitte aber noch Potenzial: Im vergangenen Jahr seien in Deutschland nur 372 Wohnungen je 100.000 Einwohner fertiggestellt und nur 299 neu begonnen worden.

Wohnungsneubau: Zu wenig in Deutschland

Ein Problem, das für alle untersuchten Länder gelte, sei das begrenzte Angebot an neuem Wohnraum – das betreffe auch Deutschland, heißt es in der Studie. Strengen Genehmigungs- und Bauvorgaben stünden Rekorde bei der Nachfrage gegenüber, getrieben durch die über lange Zeit niedrigen Hypothekenzinsen, Veränderungen in Struktur und Größe der Haushalte, die fortschreitende Urbanisierung und die Nachfrage nach Immobilien als stabile und langfristige Investitionsmöglichkeit.

In vielen europäischen Ländern sei die solidarische Aufnahme von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine auf dem Wohnungsmarkt spürbar gewesen, am stärksten in Polen, der Slowakei und Ungarn. "Für das zweite Quartal 2022 sank das Angebot entsprechend auf den Mietmärkten, da viele zur Vermietung angebotene Wohnungen zur Unterbringung von ukrainischen Flüchtlingsfamilien genutzt werden", heißt es in der Studie.

Für die Branchenstudie "Property Index 2022" haben die Experten Daten von 2021 aus 68 Großstädten in 23 europäischen Ländern verglichen. Die Mieten und Immobilienpreise in Deutschland werden nach Einschätzung von Deloitte auch im kommenden Jahr weiter steigen. Als Grund für die explodierenden Preise nannte Real Estate Leader Michael Müller die aufgrund gestörter Lieferketten, Materialknappheit und Personalmangel hohen Kosten am Bau: "Steigende Zinsen könnten die Nachfrage und den Preisanstieg aber bremsen".

Deloitte-Studie "Property Index 2022" (PDF/englisch)





