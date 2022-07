Die Immobilienkonjunktur ist ein nachlaufender Zyklus. Die Krise von heute wird erst in 15 bis 24 Monaten wirken – und sie hat nicht nur eine Risikoseite, sondern auch eine Chancenseite. Was bedeutet das für Investitionen?

Um die Chancen einer Krise nutzen zu können, bedarf es einer objektiven Beurteilung des jeweiligen "Lageverlaufs der Krise". Wir haben in den vergangenen 20 Jahren drei Krisen gut überstanden: Dotcom-Krise, Finanzkrise und die Coronakrise – alles Krisen mit einem sogenannten V-Verlauf. Sie kamen schnell und gingen schnell. Dagegen ist die jetzige Krise eine strukturelle Krise mit einem "U-Verlauf", der eher langsam in eine Talsohle heruntergeht und dann ebenso langsam wieder aufsteigt.

Die steigende Inflation ist eine importierte Kosteninflation (Import von Energie, Halberzeugnisse, Rohstoffe) und immun gegen geldpolitische Impulse. Nur eineinhalb bis zwei Prozentpunkte der aktuellen Inflationsrate sind nachfragebedingt und durch die Geldpolitik der Europäische Zentralbank (EZB) beeinflussbar: unter anderem kreditfinanzierter Haus- oder Wohnungsbau.

Je länger der Krieg in der Ukraine andauert, um größer das Risiko einer Rezession, in der steigende Zinsen als zusätzlicher Akzelerator die Rezession beschleunigen oder die Dauer der Rezessionsphase verlängern würde. Vor diesem Hintergrund sind aus geld- wie wirtschaftspolitisch Sicht steigende Leitzinsen zumindest sehr riskant.

Wohnungsmarkt: Keine Preisblase

Es gilt als sicher, dass es für private Immobilieninvestoren (Einfamilienhäuser, Eigentumswohnungen) deutlich teurer wird. Der Erschwinglichkeitsindex wird in den nächsten Jahren steigen. Aber: Die Erbengeneration wird zu einer potenziellen Nachfragekohorte für Wohnungseigentum.

Ebenso gilt es als sicher, dass Mieterhaushalte auf längere Zeit durch Energie- und Wohnkosten belastet werden. Viele Haushalte werden die 40-Prozent Marke der Bruttowarmmiete am Nettoeinkommen erreichen oder überschreiten. Die hohen Energiekosten werden erst Ende 2022 oder 2023 weitergegeben, dann wird es für viele Haushalte "finanziell eng" werden, wenn sie keine Rückstellungen gebildet haben.

Mietpreise und Kaufpreise werden absolut noch mäßig in diesem Jahr ansteigen, aber die negativen Grenzwerte lassen erkennen, dass der Marktzyklus seinen oberen Punkt erreichen wird. Selbst wenn in den Jahren 2023 und 2024 der Wohnimmobilienmarkt in den Preisen stellenweise fünf bis zehn Prozent nachgeben sollte, deutet das nicht auf eine Preisblase hin, sondern darauf, dass die Preisübertreibungen an einigen Teilmärkten nachlassen.

Büroimmobilien: Debatte um Flächenreduktion – ein Schattenboxen?

Die Diskussion um eine Flächenreduktion wegen New Work kommt einem "Schattenboxen" gleich. Der Verbrauch bei Büros wird sich in den nächsten Jahren trotz Homeoffice und anderer neuer Arbeitsformen nicht reduzieren, sondern sogar etwas zunehmen, zumindest aber gleichbleiben. Hybride Arbeitsformen werden zum Büroalltag.

Während in der Übergangsphase die "Sandwich-Generation" noch den persönlichen Kontakt mit Kollegeninnen und Kollegen und leitenden Personen suchen, wird sich das jedoch ab 2030 ändern. Bis dahin müssen die Arbeitgeber moderne, inspirierende und ansprechende Büroräume bereithalten, unabhängig davon, ob immer ein Teil der Beschäftigten im Homeoffice ist oder nicht.

Studien zeigen, dass Büroimmobilien an den sogenannten B- und C-Standorten weniger volatil sind (meistens Eigentümermieter) als die an A-Standorten; daran wird sich in den nächsten Jahren auch nichts ändern.

Einzelhandelsimmobilien: Innenstädte müssen Spaß machen

Haushalte neigen dazu, Konsum, der nach außen gezeigt wird und für einen bestimmten Status steht (dazu gehören auch Immobilien), möglichst lange aufrechtzuerhalten, während Konsum, der nur innerhalb des Haushalts erfolgt, relativ schnell heruntergefahren wird.

Der Einzelhandelsumsatz wird volatil bleiben und kann nur "auf Sicht" prognostiziert werden. Sicher ist: Der innerstädtische Einzelhandel muss sich in den nächsten Jahren deutlich wandeln.

Der eigentliche Kauf wird nicht mehr primär entscheidend sei, sondern das Einkaufserlebnis. Wir leben in einer Spaßgesellschaft, die auch im innerstädtische Bereich Spaß haben will – das steht synonym für erlebnisreich, abwechslungsreich und unterhaltungsreich.

Projektentwicklung: Extra-Risiko negativer Schweinezyklus

Projektentwickler treffen quasi heute eine Entscheidung (unter der jeweils aktuellen Informationsdichte), deren Ergebnis aber ein paar Jahr in der Zukunft liegt (geringe Informationsdichte). Daraus ergeben sich unter anderem Fertigstellungs-, Kosten- und Finanzierungsrisiken, die derzeit kaum kalkulierbar sind – eine adäquate Einpreisung des Risikos ist de facto nicht mehr möglich, weil die Renditen von aktuell drei bis sechs Prozent auf mehr als zehn Prozent steigen würden, was am Markt nicht durchsetzbar wäre.

Sicher ist, dass Projektentwicklung keine risikoadäquaten Renditen mehr erwirtschaften kann: Ein nicht zu vernachlässigender Risikoteil verbleibt beim Projektentwickler (Trader). Abstrakt ökonomisch: Die Unsicherheit der Investition steigt. Als weiteres Problem kommt hinzu, dass die Fertigstellung eines Projekts genau in eine makroökonomisch rezessive Phase fällt (negativer Schweinezyklus).

Die Entscheidung für oder gegen eine Projektentwicklung ist abhängig von dem Verhältnis zwischen Renditeerwartung und Risiko. Der Anteil des Eigenkapitals bei der Projektfinanzierung wird steigen.

Fazit

Die Immobilienkonjunktur ist ein nachlaufender Zyklus. Die Krise von heute wird erst in 15 bis 24 Monaten wirken In diesem Sinne hat jede Krise nicht nur eine Risikoseite, sondern auch eine Chancenseite, was der Gauß´schen Normalverteilung entspricht.

Der Inhalt ist ein zusammengefasster Auszug aus dem Eröffnungsvortrag von Prof. Dr. oec. Hanspeter Gondring, Wissenschaftlicher Leiter und geschäftsführender Gesellschafter der ADI Akademie der Immobilienwirtschaft und Studiendekan an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg, auf der immpresseclub-Tagung Ende Juni 2022.





