In den kommenden Jahren wird der Leidensdruck der Immobilienbranche schnell steigen, meint Dr. Hanspeter Gondring. Warum es klug wäre, Geschäftsmodelle rechtzeitig umzustellen, erzählt der wissenschaftliche Leiter der Akademie der Immobilienwirtschaft Dirk Labusch im L’Immo-Podcast.

Die Gründe, warum eine Art Lähmung über dem deutschen Immobilienmarkt liegt, sind bekannt. Gleichwohl seien die Schmerzen noch nicht groß genug, um zu reagieren, meint Gondring. Dass jeder jetzt auf weitere Zinssenkungen der Europäischen Zentralbank (EZB) hoffe, werde sich als fataler Irrtum erweisen. Statt in dieser Situation Vorsorge zu treffen, versuchten Unternehmen am Bewährten festzuhalten. Wenn sie in einigen Jahren wirklich etwas ändern müssten, könne es sein, dass Unternehmen dann panisch werden.

Den Staat sieht Gondring nicht in der Lage, der Misere Herr zu werden. Nicht nur wegen der Weltpolitik: Trotz der vielfältigen Lippenbekenntnisse, Bürokratie abzubauen, seien in den letzten vier Jahren etwa 800 Vorschriften dazugekommen, die Immobilientransaktionen beziehungsweise das Bauen erschweren.

