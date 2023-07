Bild: YouTube Heute im L’Immo-Podcast: Marc Mockwitz, geschäftsführender Gesellschafter der Cloudbrixx GmbH

Es gibt Berichte, dass die Expo Real in diesem Jahr die Zahl der PropTech-Unternehmen reduzieren will. Ist das eine Reaktion auf die Krise in dieser Branche? Dirk Labusch spricht darüber im L’Immo-Podcast mit Marc Mockwitz, dem geschäftsführenden Gesellschafter der Cloudbrixx GmbH.