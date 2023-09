Der L'Immo-Podcast zur Real PropTech Conference 2023 in Frankfurt am Main

Bild: YouTube Der L'Immo-Podcast zur Real PropTech Conference 2023 in Frankfurt am Main

Wo steht die Wohnungswirtschaft in Sachen Digitalisierung? Und warum sollte die Real PropTech Conference in die Terminkalender aufgenommen werden? Stimmen und Stimmung von einer jungen Messe, Themen, die die Branche bewegen, und ein Award – alles im L'Immo-Podcast.

Natürlich weiß inzwischen jedes Wohnungsunternehmen, dass es seine Prozesse digitalisieren muss, um zukunftsfähig und nachhaltig aufgestellt zu sein. Die Real PropTech Conference bringt neben Machern und Denkern aus der Immobilienwirtschaft auch die Wohnungsunternehmen mit PropTechs zusammen. Hier könnten persönliche Kontakte entstehen, Gedanken ausgetauscht und gemeinsame Lösungen entwickelt werden.

Könnten – denn noch ist die Wohnungswirtschaft besucherseitig nicht stark vertreten. Wer da waren, zeigte sich begeistert. Hören Sie rein in den neuen L'Immo-Podcast, für den Host Iris Jachertz Stimmen und die Stimmung eingefangen hat: Vom Innovationsgeist, der spürbar ist, von (digitalen) Lösungsvorschlägen für Themen, die die Branche bewegen.

Was die Digitalisierung angeht, ist bei den Wohnungsunternehmen noch viel Luft nach oben. Ganz weit sind da aber schon die Finalisten des Awards "Digitalpioniere der Wohnungswirtschaft", die am Abend der Real PropTech Conference 2023 in Frankfurt am Main gekürt wurden. Es geht doch!

