Es ist nicht so, dass er das hauptberuflich tut. Im wahren Leben ist Corvin Tolle Geschäftsführer beim Unternehmen Tolle Immobilien. Irgendwann entdeckte er das Modell von "Little Home" und motivierte seine Mitarbeiter, es zu unterstützen. Eine L’Immo der anderen Art mit Dirk Labusch.

In unserer aktuellen Immobilienwirtschaft-Ausgabe fragten wir Player der Branche nach ihrer Lieblings-Immobilie. Corvin Tolle, Geschäftsführer von Tolle Immobilien, erzählte von seinem "Little Home"-Projekt. Wir wollten wissen, was das sei. Inzwischen wissen wir es: Die Little Homes sind mobile Wohnboxen aus Holz, die von einem Unternehmen für Obdachlose bereitgestellt werden und diesen immer wieder den Sprung ins richtige Leben eröffnen. Gesucht werden Standplätze. Was auch Projektentwickler davon haben können, erfahren Sie in der neuesten Podcast-Folge mit Dirk Labusch. Immobilienbranche trifft gesellschaftliche Verantwortung. Zur besten Sendezeit. Zur Expo Real.

