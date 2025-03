Die aktuelle wirtschaftliche Lage ist herausfordernd. Aber auch in angespannten Märkten sind renditestarke Lösungen drin. Professionelle Anleger suchen für vorausschauende Investments nach strategischen Partnern, die Immobilien neu denken. Ein Gespräch mit dem Experten Lars Meisinger.

Wie können institutionelle Kunden und professionelle Anleger profitables Wachstum trotz Einhaltung von ESG-Kriterien verbinden? Wie müssen internationale Spezialisten mit Fokus auf Immobilien aufgestellt sein, um Fonds zu initiieren? Wie werden in angespannten Märkten renditestarke Lösungen gefunden? Und wie wäre es mit einem haushaltsneutralen Immobilienbürgschaftsfonds für Projektentwickler?

Was solche Fragen für einen differenziert agierenden Immobilieninvestor bedeuten, bespricht Jörg Seifert heute im L'Immo-Podcast mit Lars Meisinger, dem CEO von Periskop Partners. Die Firmengruppe mit Sitz in Berlin ist entlang der gesamten Wertschöpfungskette von Immobilien aktiv und bietet nach eigenen Angaben "renditestarke Lösungen" für institutionelle Investoren, Family Offices und Investmentgesellschaften europaweit an. Durch die veränderten Bedürfnisse der Menschen entstehen aktuell viele Szenarien, in denen Immobilien neu gedacht werden müssen.

