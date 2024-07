Personalie: Jochen Klösges geht zur E.R. Capital Holding

Jochen Klösges, derzeit Chef der Aareal Bank, wird Chief Executive Officer (CEO) der E.R. Capital Holding des Hamburger Unternehmers Erck Rickmers.

Jochen Klösges kehrt zurück zur Erck-Rickmers-Gruppe. Der scheidende Vorstandsvorsitzende der Aareal Bank wird zum 1.10.2024 die Rolle des Chief Executive Officers (CEO) der E.R. Capital Holding des Hamburger Unternehmers übernehmen.

Klösges war seit September 2021 Chef der Aareal Bank. Nach der vollständigen Übernahme des Wiesbadener Immobilienfinanzierers durch das Investorenkonsortium Atlantic Bidco im Mai 2024 wurde angekündigt, dass er in Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat im Sommer aus dem Vorstand des Unternehmens ausscheiden wird.

Von der Aareal Bank an die Spitze der E.R.-Gruppe

Bevor er an die Spitze der Aareal Bank wechselte, war Klösges bereits einmal von 2014 bis 2021 als CEO bei Erck Rickmers tätig. Sein Vorgänger dort, Friedrich Lass-Hennemann, hat das Unternehmen am 31.3.2024 auf eigenen Wunsch verlassen, heißt es in der Mitteilung. Er werde aber Berater bleiben.

Klösges' Nachfolger bei der Aareal Bank steht schon länger fest: Der bisherige Kapitalmarktvorstand der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW), Dr. Christian Ricken, wird seine Arbeit am 1.8.2024 aufnehmen, wie das Kreditinstitut im Mai 2024 ankündigte.





