Personalien der Immobilienwirtschaft und Wohnungswirtschaft

Bild: AdobeStock Wichtige Personalmeldungen in der Immobilienbranche gab es auch im Mai

Der Vorstand der Aareal Bank wird neu sortiert. Lars Meisinger ist CEO der DLE Group. Der ehemalige CBRE-Chef Alexander von Edérly wird Sprecher des BImA-Vorstands. Und Anke Dassler übernimmt als Finanzvorständin bei Ista.

Nach der Übernahme durch Atlantic Bidco kündigte vor Kurzem die Aareal Bank Änderungen im Vorstand an: Dr. Christian Ricken wird zum 1.8.2024 Jochen Klösges als Vorstandsvorsitzenden ablösen. Ricken ist derzeit noch Vorstand der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW). Im Mai wurde außerdem bekannt, dass Finanzvorstand Martin Heß im kommenden August ausgetauscht werden soll. Seine Nachfolge soll zeitnah geregelt werden.

Lars Meisinger ist neuer CEO bei der DLE Group

Die DLE Group AG hat zum 1.5.2024 Lars Meisinger zum Chief Executive Officer (CEO) installiert. Mitgründerin und Vorgängerin Yolanda Schmidtke verlässt den Vorstand im Juni, bleibt aber zweitgrößte Aktionärin. Meisinger war zuletzt Managing Director bei Aquila Capital. Aus dem Vorstand der DLE Group scheidet außerdem Alexander Fröse aus – um sich unter anderem auf seine Rolle als Geschäftsführer und Managing Partner der DLE Living zu fokussieren, teilte das Unternehmen mit.

Bild: Privat Lars Meisinger

Savills IM: Gerhard Lehner ist neuer Deutschland-Chef

Gerhard Lehner ist vor Kurzem zum Head of Germany der Savills Investment Management (Savills IM) berufen worden. Er trat die Nachfolge von Carolina von Groddeck an, die aus dem Unternehmen ausgeschieden ist. Lehner war bei Savills IM bereits Head of Fund Management Germany und Mitglied der Geschäftsführung.

Frank Schneider zum Alleinvorstand bei Preos ernannt

Der Aufsichtsrat der Preos Global Office Real Estate & Technology AG hat Stephan Noetzel als Vorstand abberufen. Frank Schneider wurde dafür als Alleinvorstand mit Wirkung zum 1.6.2024 bestellt. Sein Mandat als Aufsichtsrat bei Preos hat er niedergelegt.

Ex-CBRE-Chef wird Vorstandssprecher der BImA

Der frühere CBRE-Deutschlandchef Alexander von Erdély wird zum 1.10.2024 neuer Vorstandssprecher der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA). Er folgt auf Christoph Krupp, der Ende Juni 2024 in den Ruhestand treten wird.

Ista baut den Vorstand um

Anke Dassler wird zum 1.7.2024 Chief Financial Officer (CFO) der Ista SE. Sie folgt auf Thomas Lemper, der das Unternehmen verlassen wird. Derzeit ist Dassler in Managementfunktion bei Evonik tätig. Darüber hinaus gab das Unternehmen bekannt, dass Michaela Hitzberger die Leitung des neuen Ressorts Strategie, Technologie und Innovationen übernehmen soll. Damit ist die Führungsriege um CEO Hagen Lessing und Chief Sales Officer (CSO) Oliver Schlodder neu aufgestellt.

Bild: ista Anke Dassler, Michaela Hitzberger, Thomas Lemper (von links nach rechts)

Feldhoff & Cie.: Katrin Krause ist Geschäftsführerin

Katrin Krause ist am 1.5.2024 als neue Geschäftsführerin bei der Feldhoff & Cie. eingestiegen. Sie erweitert das bestehende Führungsteam um Jürgen Herres, Simone Ulmer und Tom Zeller. Krause kommt von der Deutsche Leasing Gruppe, bei der sie die Konzernkommunikation leitete.

Enrico Kürtös tritt Stelle als CEO bei Quantrefy an

Der Gründer und bisherige CEO von Inreal Technologies, Enrico Kürtös, hat am 1.5.2024 die Nachfolge von Justus Wiedemann als Chief Executive Officer (CEO) beim ESG-Spezialisten Quantrefy angetreten.

Europa-Center erweitert Vorstand

Andreas Jantzen steigt zum 1.7.2024 zum stellvertretenden Vorstandsmitglied bei der Europa-Center AG auf. Er verantwortete zuletzt das Neubaugeschäft der Hamburger Projektentwicklers in Deutschland.

Neuer Geschäftsführer bei First Home Wohnbau

Frank Michael Wahlen verstärkt die Geschäftsführung der First Home Wohnbau GmbH. Er tritt an die Seite von Dr. Karin Stammer, die bislang alleinige Geschäftsführerin des Unternehmens war. Wahlen war zuvor bei der kommunalen Wohnungsbaugesellschaft in Nordenham als Geschäftsführer tätig.

Doppelspitze für die Gebag

Winand Schneider verstärkt seit dem 1.5.2024 die Geschäftsführung der Gebag für vier Jahre. Er verantwortet beim Duisburger Wohnungsunternehmen vor allem den Bereich Planen und Bauen, während der bisherige Geschäftsführer Bernd Wortmeyer den Vorsitz des Gremiums übernimmt. Schneider war zuvor technischer Geschäftsführer des Immobilienmanagements Duisburg, das aufgelöst wurde.

Bild: Gebag Winand Schneider

Sievert Baustoffe ernennt neuen Geschäftsführer

Jörg Flaßkamp ist zum 1.6.2024 neues Mitglied in der Geschäftsführung der Sievert Baustoffe geworden. Er leitet dort den Vertrieb Inland. Zuletzt war Flaßkamp als Vertriebsdirektor Deutschland West in der BMI Group tätig.

Markus Wittmann ist Geschäftsführer bei Combine Transaction

Die Combine Transaction Gruppe gewinnt Markus Wittmann für die Führungsriege. Der Gründer und ehemalige Hauptanteilseigner der Colliers Schauer & Schöll GmbH übernahm bereits im Mai 2024 die Geschäftsführung am Standort München.

Deka: Neue Abteilungsleitung für Immobilienmanagement

Nina Stapf ist siet Kurzem Leiterin der Abteilung Immobilienmanagement Spezialisten bei Deka Immobilien. Sie folgt auf Björn Niehuss, der die Leitung der Einheit Immobilienmanagement Deutschland übernommen hat. Stapf verantwortete zuvor das Management des Fonds Deka-Immobilien Europa.

vdp-Präsident bestätigt, Vorstand neu aufgestellt

Die Mitgliederversammlung des Verbands deutscher Pfandbriefbanken (vdp) hat Henrietta Six (Stadtsparkasse Düsseldorf), Thorsten Schönenberger (LBBW) und Ljubisa Tesić (Unicredit Bank) neu in den Vorstand gewählt. Gero Bergmann für zwei weitere Jahre als vdp-Präsident bestätigt. Annett Wünsche und Dr. Tim Lassen rücken zum 1.6.2024 in die erweiterte Geschäftsleitung auf.

ULI Germany: Christian Schmid wird Chairman

Christian Schmid, Vorstandsmitglied der Helaba, wird zum 1.7.2024 Chairman des Urban Land Institute (ULI) in Deutschland. Er tritt damit die Nachfolge von Dr. Markus Wiedenmann, CEO der Art-Invest Real Estate, an.­­­­