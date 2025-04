Die Bürokratie ist ein Bremsklotz für die Erholung der Immobilienmärkte. Ein kräftiger Impuls für den lahmenden Investmentmarkt könnten Bürgschaftsfonds des Staates sein. Drei Fragen an Lars Meisinger, CEO von Periskop Partners.

Herr Meisinger, welche großen Herausforderungen sehen Sie denn aktuell für die Immobilienbranche – insbesondere, wenn man sich Marktdynamiken und geopolitische Unsicherheiten vor Augen führt?

Lars Meisinger: Aus unserer Perspektive sind die wesentlichen Begrenzungen wirklich in der Bürokratie zu finden. Wenn wir den Verlauf der Baugenehmigungen beobachten und den Vergleich mit den Zielen der vergangenen Bundesregierung stellen, muss man einfach feststellen, dass wir weit hinter den erklärten Zielen zurückliegen. Und man kann nicht nur in Deutschland, sondern auch in unseren europäischen Nachbarländern feststellen, dass die Bürokratie das notwendige Bauen nicht ausreichend unterstützt.

So ist überall in Deutschland ein Rückgang der Baugenehmigungen zu sehen, und das steht natürlich für die Menschen auch in einem Widerspruch zu dem, was eigentlich politisch gewollt ist. Gleichzeitig entstehen neue geopolitische Unsicherheiten durch die Zollverhandlungen, die sich wirtschaftlich auf uns auswirkt. Aber für unseren eigenen Immobilienmarkt müssen wir auf die lokalen Themen schauen und können die Lösung auch selbst herbeiführen.

ESG-Rückzug als Vorteil für Immobilienvestoren?

Und dann gibt es noch den Nachhaltigkeitsdruck, wobei die EU den Green Deal jetzt etwas zurückgedreht hat. Spielt Ihnen das in die Karten?

Grundsätzlich begrüßen wir weniger Regulierung als mehr. Ich glaube, dass die Gebäuderichtlinie bereits abgeschwächt wurde gegenüber den ursprünglichen Plänen und strengere Renovierungspflichten entschärft worden sind. Die nationalen Umsetzungen fallen unterschiedlich aus. Aber grundsätzlich würde ich denken, dass die Taxonomieverordnung und die Offenlegungspflichten eben hinterfragt werden sollten. Gleichzeitig ist aber Energieeffizienz angesichts der Energiepreise ein weiterer wirtschaftlicher Faktor.

Gebäude mit einer schlechten Energiebilanz oder einem hohen CO2-Ausstoß werden auch aus unserer Sicht weiterhin Wertabschläge erfahren. Deswegen ist es sinnvoll, dieses Thema weiter zu verfolgen, auch wenn jetzt vielleicht eine Abschwächung der Anforderungen stattgefunden hat. Wir würden in jedem Fall begrüßen, dass ein Bürokratieabbau auf dem Prüfstand ist.

Bürgschaftsfonds: Ein Schweizer Taschenmesser

Was erwarten Sie von der neuen schwarz-roten Bundesregierung in Bezug auf die Immobilienbranche?

Auch hier denke ich, dass der Bürokratieabbau an vorderster Stelle steht. Vor dem Hintergrund der angespannten Finanzierungs- und Haushaltslage, die durch die Vielzahl der Projekte, die die Bundesregierung vorantreiben will, noch verstärkt wird, halte ich es für notwendig, Instrumente zu etablieren, die vor allem die Bauwirtschaft wieder ankurbeln. Wir haben beispielsweise den Vorschlag eingebracht, einen Bürgschaftsfonds einzurichten, der im Idealfall haushaltsneutral wäre.

Die Bundesregierung würde letztendlich für Kredite an Entwickler eintreten und diese absichern, um die Bauwirtschaft sowie den stark angeschlagenen Markt für Immobilienentwicklung wieder zu beleben. Dabei haben wir uns in diesem Beispiel an den Covid-Maßnahmen der Schweiz orientiert. Die haben das sehr erfolgreich umgesetzt und gezeigt, wie die Bereitstellung von Bürgschaften dazu beitragen kann, einen Markt wieder anzukurbeln.