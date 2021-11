Pokern um Aareal Bank: Finanzinvestor verdoppelt Angebot

Das Kerngeschäft des Immobilienfinanzierers Aareal Bank entwickelt sich exzellent, sagen Analysten, und die Aktien profitieren von Übernahmespekulationen. Der tschechische Investor Daniel Kretinsky hat den Druck erhöht und sein Angebot mehr als verdoppelt. Mit im Rennen ist auch Advent.

Im Ringen um eine Übernahme oder Aufspaltung des Immobilienfinanzierers Aareal Bank hat der tschechische Finanzinvestor Daniel Kretinsky den Druck verstärkt: Er erhöhte seinen Anteil von 3,08 – Ende Oktober bekannt geworden – auf 7,80 Prozent, wie aus einer am Abend des 19. November veröffentlichten Stimmrechtsmitteilung hervorgeht.

Anfang Oktober hatte die Aareal Bank Gespräche mit drei kaufinteressierten Finanzinvestoren öffentlich gemacht, denen ein indikativer Preis von 29 Euro je Aktie zugrunde lag. Der Kurs des Papiers legte danach auf der Handelsplattform Tradegate um knapp ein Prozent auf rund 28 Euro zu. Zunächst hatten Centerbridge und Towerbrook die Nase vorn, der Finanzinvestor Advent International war als weiterer Beteiligter genannt worden. Mitte Oktober berichtete die "Börsen-Zeitung" dann, Towerbrook habe das Konsortium der Interessenten verlassen.

Finanzinvestor Advent: Anteilseigner bei der Aareal-IT-Tochter Aareon

Advent ist für die Aareal Bank kein unbekannter Investor. Im vergangenen Jahr hatte die Aareal Bank den Investor mit 30 Prozent als Anteilseigner bei der IT-Tochter Aareon an Bord geholt. Gemessen an dem Preis, der bezahlt wurde, war Aareon zu dieser Zeit ähnlich hoch bewertet wie der gesamte Konzern an der Börse.

Nach einem aus Sicht der Bank "erfreulichen" dritten Quartal peilt der Vorstand für 2021 einen Betriebsgewinn zwischen 100 und 175 Millionen Euro an. Doch das Umfeld sei mit Blick auf die Entwicklung der Pandemie sehr unsicher. Im vergangenen Winter hatte die Aareal Bank die Rückstellungen für gefährdete Kredite deutlich nach oben gesetzt – und das Corona-Jahr 2020 mit roten Zahlen abgeschlossen.

Das Kerngeschäft entwickle sich exzellent, schrieb Deutsche-Bank-Analyst Mengxian Sun in einer Studie, die am 12. November vorgelegt wurde. Die IT-Tochter Aareon des Immobilienfinanzierers wiederum habe enttäuscht.





Das könnte Sie auch interessieren:

Aareal Bank und Advent International schließen Aareon-Deal ab

Wer kommt, wer geht? Heimkehr und Aareal Bank haben neue Vorstandschefs

dpa