25.09.2012 | News Saarland

Pensionslasten steigen stark an

Bild: MEV Verlag GmbH, Germany

Der Saar-Rechnungshof schlägt angesichts weiter steigender Versorgungslasten für die Pensionäre des Landes Alarm. In einem Sonderbericht zur Beamtenversorgung prognostizierte der Rechnungshof am Freitag eine Kostenexplosion bei den Pensionen von derzeit 465 Millionen auf 680 Millionen Euro in den nächsten zehn Jahren.mehr