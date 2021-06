"Cash", der Zahlungseingang, spielt eine entscheidende Rolle bei der Liquiditätsplanung. Dazu müssen Sie zum Beispiel wissen, welche Ausgangsrechnungen von heute an in X Tagen fällig sind. Eine Formel in Excel 365 kann diese Fälligkeiten berechnen.

Excel bietet eine Vielzahl von Formeln an, um unterschiedlichste Datumswerte berechnen zu können. Das obige Beispiel zeigt eine Übersicht von noch nicht gezahlten Rechnungen an Lieferanten.

Fälligkeitsdatum berechnen

Nehmen wir an, dass alle Rechnungen der Lieferanten eine Zahlungsfrist von 30 Tagen haben. Um zunächst das Fälligkeitsdatum (Fälligkeit (+30Tage)) auszurechnen, sieht die Formel in Zelle F5 wie folgt aus:

=E5+30

Mit "E5" nutzt Excel das Datum 29.01.2021 und addiert 30 Tage dazu. So haben Sie die Information, bis zu welchem Tag die Rechnungen spätestens gezahlt sein müssen, bis Sie gemahnt werden.

Formel "Heute + 30 Tage"

Im zweiten Schritt interessiert Sie nun, welche Rechnungen Sie per heute + 30 Tagen gezahlt haben müssen, da diese dann überfällig sind. Erweitern Sie die Tabelle um eine weitere Spalte. In diesem Beispiel nennen wir diese "Heute + 30 Tage". Wir möchten im ersten Schritt das Datum von heute in 30 Tagen ermitteln. Die Formel in Zelle G5 lautet wie folgt:

=HEUTE()+30

Mit "Heute" gibt Excel automatisch das aktuelle Datum des heutigen Tages wieder. Mit "+30" werden zum heutigen Datum 30 Tage addiert.

Abgleich offener Rechnungen und Mahnungen

Natürlich können Sie das Datum der Fälligkeit in Spalte F mit Spalte G abgleichen, um zu prüfen, welche Rechnung in 30 Tagen fällig ist. Sie können die Formel in Spalte G aber auch gleich um einen Abgleich erweitern. In diesem Beispiel soll der Abgleich entweder "Rechnung offen" oder "Mahnung" ausweisen. Je nachdem, ob die jeweilige Rechnung heute + 30 Tage überfällig ist oder nicht. Die Formel in Spalte G wird um eine WENN-Abfrage erweitert und lautet wie folgt:

=WENN(F5>=HEUTE()+30;"Rechnung offen";"Mahnung")

Dabei wird geprüfte, ob das Datum in Zelle F5 "größer gleich" ist, als das Datum von heute + 30 Tagen.

Tipp: Die Formel kann natürlich weiter dynamisiert werden, indem Sie statt der "30" eine Zelle in der Tabelle verknüpfen, wo Sie die Anzahl Tage eintragen. So können Sie sich schnell einen Überblick verschaffen, wenn Sie eine anderen Anzahl Tage von heute an in die Zukunft aus prüfen möchten; z.B. welche Rechnungen sind in 14 Tagen überfällig.

