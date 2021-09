1,9 Milliarden Defizit bei gesetzlichen Krankenkassen

Gesetzliche Krankenversicherung: Warnung vor Finanzierungslücke bei Krankenkassen

Der GKV-Spitzenverband warnt vor einer Finanzierungslücke in der GKV in Milliardenhöhe. Grund dafür seien deutliche Ausgabensteigerungen in zentralen Leistungsbereichen. Gleichzeitig beunruhigend seien unter Versorgungsgesichtspunkten aber auch Ausgabenrückgänge, z. B. im Bereich der Früherkennung.