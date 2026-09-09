Künstliche Befruchtung

Reagenzglas in Hand, schwarzer Hintergrund
Reagenzglas in Hand, schwarzer Hintergrund
Recht auf Kenntnis der Abstammung

Samenspenderregister sichert seit 1. Juli 2018 Abstammungs-Auskunftsansprüche

Das seit dem 1. Juli existierende neue Samenspenderregister bringt erheblich verbesserte Auskunftsansprüche für die durch eine Samenspende gezeugten Kinder. Aber auch die Rechtspositionen der betroffenen Mütter und der Samenspender selbst ändern sich. So wurde die Feststellung der rechtlichen Vaterschaft des Samenspenders und damit Unterhalts- und Erbrechtsansprüche gegen ihn ausgeschlossen.
Weinendes Baby in Bettchen
Weinendes Baby in Bettchen
Elternschaft

Leihmutter in den USA beauftragt - sittenwidrige Umgehung deutschen Rechts

Einem Ehepaar wurde die Anerkennung als rechtliche Eltern zweier 2011 in den USA von einer Leihmutter geborener Zwillinge verweigert. Eine solche Anerkennung ist laut OLG Braunschweig mit tragenden Grundsätzen des deutschen Rechts nicht vereinbar. Die strikte Entscheidung ist brisant, da der BGH 2014 in einem ähnlich, aber nicht völlig gleich gelagerten Fall anders entschied und sich stärker am Kindeswohl orientierte.
Reagenzglas in Hand, schwarzer Hintergrund
Reagenzglas in Hand, schwarzer Hintergrund
Samenspenden und Unterhalt

Weder Ehemann noch Erzeuger noch Samenspender: trotzdem Unterhaltspflicht

Gibt es das? Kein Ehemann, kein Erzeuger und kein Samenspender, dennoch zur Zahlung von Kindesunterhalt verpflichtet? Das ist möglich – sagt der BGH - und zwar, wenn der Betreffende durch ausdrückliche Einwilligung in eine Fremdspende Bereitschaft zur Übernahme von Elternverantwortung zu erkennen gegeben hat. Ein Fall, der Wasser auf die Mühlen der Anhänger der klassischen Familie liefert.
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