Krankenkassenwechsel

24.10.2012 | News Praxisgebühr

Die Praxisgebühr steht zur Disposition

Bild: MEV-Verlag, Germany

Die SPD-Fraktion will in dieser Woche das Ende der Praxisgebühr im Bundestag zur Abstimmung stellen. Einige Kassen haben auch ohne Entscheidung der Politik bereits reagiert: Sie erstatten die Praxisgebühr an die Versicherten zurück.mehr