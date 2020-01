Finanzämter starten mit der Bearbeitung der Steuererklärungen

Bald gehen in den Finanzämtern erste Einkommensteuererklärungen 2019 ein.

Die hessische Finanzverwaltung weist darauf hin, dass die Finanzämter ab März 2020 mit der Bearbeitung der Einkommensteuererklärungen starten.

Einkommensteuererklärungen 2019 werden ab März bearbeitet

Finanzminister Dr. Thomas Schäfer stellt bereits in Aussicht, dass nach der Bearbeitung erster Einkommensteuererklärungen 2019 im März 2020 erste Steuerbescheide versandt werden können. In der Regel übermitteln Arbeitgeber, Versicherungen und andere Institutionen die für die Finanzämter benötigten Daten bis Ende Februar elektronisch an die Steuerverwaltung. Dann kann mit der Bearbeitung von Steuererklärungen auch begonnen werden.

Das Hessische FinMin weist in diesem Zusammenhang noch einmal auf die Möglichkeit hin, die Einkommensteuererklärung elektronisch zu übermitteln und gibt an, dass in Hessen bereits 65 Prozent der Bürger dieses Angebot nutzen.

