Der Arbeitgeber ist gemäß § 39e Absatz 5 Satz 3 EStG verpflichtet, die Elstam monatlich abzufragen und abzurufen. Da sich die Lohnsteuerabzugsmerkmale der Arbeitnehmer in einer Vielzahl von Fällen nicht in jedem Monat ändern, hat die Finanzverwaltung einen Mitteilungsservice eingerichtet. Zur Nutzung dieses Mitteilungsverfahrens kann der Arbeitgeber im ElsterOnline-Portal beantragen, per E-Mail Informationen über die Bereitstellung von Änderungen zu erhalten. Erfährt der Arbeitgeber durch diesen E-Mail-Mitteilungsservice, dass sich für einen Lohnzahlungszeitraum keine Änderungen bei den Elstam seiner Arbeitnehmer ergeben haben, ist er für diesen Zeitraum von der Verpflichtung zum Abruf befreit. Wird ihm dagegen mitgeteilt, dass neue bzw. geänderte Elstam zum Abruf bereitstehen, bleibt er zum Abruf verpflichtet (vgl. BMF, Schreiben vom 7.8.2013, IV C 5 - S 2363/13/10003, Rz. 51, Link entfernt da nicht mehr verfügbar).