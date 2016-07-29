Ob Flüchtlinge hier oder die Bewältigung von Naturkatastrophen anderswo: Hilfsorganisationen sind auf ehrenamtliches Engagement angewiesen. Aber auch Vereine und Kulturschaffende kommen ohne ehrenamtliche Unterstützung nicht aus. So hat zuletzt erst 2024 ein Freiwilligensurvey der Bundesregierung ergeben, dass 37 % der Bevölkerung sich ehrenamtlich oder freiwillig engagiert.

Die Bereiche des Engagements sind vielfältig: Sie beginnen bei Aktivitäten, die im Zusammenhang mit Kindern und Jugendlichen stehen, etwa als Leiterin einer Jugendgruppe oder als Trainer im Sportverein. Sie umfassen auch die Unterstützung von Älteren, Kranken und Menschen in Not, etwa bei einer Hilfsorganisation, einer Senioren- oder Behindertengruppe, beim Rettungsdienst oder bei der freiwilligen Feuerwehr.

Ehrenamtsfreibetrag von 960 EUR

Grundsätzlich gilt: Menschen, die sich in gemeinnützigen Vereinen oder bei juristischen Personen des öffentlichen Rechts engagieren und dafür eine Aufwandsentschädigung erhalten, steht der Ehrenamtsfreibetrag zu. Die übernommene Aufgabe ist dabei unerheblich und reicht vom Vorstand über die Schatzmeisterin bis zum Zeugwart oder Schiedsrichter. Die Ehrenamtspauschale beträgt 960 EUR und bleibt steuer- und sozialabgabenfrei.

3.300 EUR Freibetrag für Übungsleiter und Betreuer

Wer ehrenamtlich mit pädagogischer Ausrichtung tätig ist, kann von einem Übungsleiterfreitrag in Höhe von 3.300 EUR profitieren. Dazu zählen alle, die sich z.B. als Trainer im Sportverein, als Chorleiterin im Gesangverein oder als Dozent in der Volkshochschule engagieren. Das Gleiche gilt für Ausbilder bei der Freiwilligen Feuerwehr. Entscheidend für den Anspruch auf den Freibetrag ist, dass das Engagement

unmittelbar oder mittelbar gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Zwecken dient und

für eine gemeinnützige Organisation oder eine juristische Person des öffentlichen Rechts wie Schulen, Gemeinden oder Kirchen ausgeübt wird.

Können Menschen aufgrund einer Krankheit oder Einschränkung ihre rechtlichen Angelegenheiten nicht mehr selbst erledigen, unterstützen Angehörige oft unentgeltlich. Wo dies nicht möglich ist, setzt das Amtsgericht einen Betreuer ein. Denjenigen, die diese Funktion ehrenamtlich ausüben, steht ein Betreuungsfreibetrag von 3.300 EUR zu. Auch wer sich ehrenamtlich als Vormund oder Pfleger engagiert, kann diesen Betrag nutzen.

Zeitlicher Umfang entscheidet, ob nebenberufliche Tätigkeit vorliegt

Zu den begünstigten Tätigkeiten gehören ausschließlich Arbeiten innerhalb der Ausbildung, der Kunst oder der Pflege. Ob eine Tätigkeit nebenberuflich ausgeübt wird oder nicht, richtet sich nach dem zeitlichen Umfang. Dieser darf nach Auffassung der Finanzverwaltung nicht mehr als ein Drittel der Vollzeitstelle ausmachen. Bislang gingen Steuerexperten davon aus, dass diese Grenze für Nebenberuflichkeit bei 12 bis 13 Stunden pro Woche liegt. Die Senatsverwaltung für Finanzen in Berlin hat nun klargestellt, dass auf Tarifunterschiede nicht geachtet werden muss. Im Klartext: Liegt die wöchentliche Arbeitszeit einer vergleichbaren Vollzeitstelle bei 39 Stunden, ist ein ehrenamtlich für 14 Stunden engagierter Pfleger noch nebenberuflich tätig. Wird im Einzelfall eine höhere tarifliche Arbeitszeit nachgewiesen, können gegebenenfalls auch mehr als 14 Stunden zulässig sein. Wer nebenberuflich bei einer öffentlichen oder gemeinnützigen Einrichtung angestellt ist, kann damit bei einem Arbeitslohn bis zum Höchstbetrag von 2.400 Euro lohnsteuer- und sozialversicherungsfrei bleiben.

Das Finanzgericht Köln hat darüber hinaus entschieden, dass selbst dann von einer Nebenberuflichkeit auszugehen ist, wenn man zwar mehr als ein Drittel der normalen Arbeitszeit arbeitet, aber nicht mehr als 2.400 Euro bekommt (Az. 3 K 1350/12). Im entschiedenen Fall, in dem es um einen Hausnotruf und Rettungssanitäter ging, erklärte das Gericht: „Es würde zu dem widersinnigen und mit dem Normzweck nicht zu vereinbarenden Ergebnis führen, dass derjenige, der ein größeres ehrenamtliches Engagement zeigt, nicht gefördert, sondern noch benachteiligt würde.“ Da mit der Steuerfreiheit die freiwillige Übernahme gemeinnütziger Aufgaben gefördert werden solle, dürfe eine unentgeltliche Mehrarbeit der Helfer nicht zu ihren Lasten gehen.

Verluste als Übungsleiter geltend machen

So mancher Übungsleiter macht die Erfahrung, dass die Aufwandserstattung bei weitem nicht ausreicht, um die Kosten zu decken. In einem solchen Fall lassen sich Verluste unter bestimmten Voraussetzungen steuerlich geltend machen, wie der Bundesfinanzhof ( BFH, Urteil v. 20.11.2018; VIII R 17/16 ) bereits 2018 entschied. Ihre Entscheidung begründeten die Richter damit, dass ein Steuervorteil sonst zu einem Steuernachteil würde. Bedingung ist allerdings, dass bei der Übungsleitertätigkeit eine Gewinnerzielungsabsicht vorliegt.

Praxis-Tipp: Freibeträge bei zeitlicher Befristung nutzen und kombinieren

Die Freibeträge gibt es übrigens auch, wenn Sie die begünstigte Tätigkeit nur während eines Teils des Jahres ausüben. Allerdings sind damit auch alle Werbungskosten im Zusammenhang mit dem Nebenjob abgegolten. Außerdem können diejenigen, die sich in mehreren Vereinen engagieren, die Pauschalen nur einmal in Anspruch nehmen. Wer jedoch in mehreren Funktionen ehrenamtlich tätig ist, kann Übungsleiterfreibetrag und Ehrenamt kombinieren. Die ist allerdings nur bei strikter Trennung möglich wie z. B. bei einer Tätigkeit als Vorstand und als Trainer.